Болотний король: вчені знайшли гігантського доісторичного крокодила

Вчені виявили останки одного з найбільших відомих науці крокодилів, які жили на нашій планеті. Як повідомляється, древній крокодил в середньому досягав довжини близько п'яти метрів, вважають дослідники. Плазун був виявлений в штаті Квінсленд в Австралії. Вік знахідки оцінюється у кілька мільйонів років. Про це йдеться в результатах дослідження, опублікованих на Eurek Alert.

Дослідники з Університету Квінсленда ідентифікували новий вид доісторичного крокодила, який вони назвали Paludirex vincenti за скам'янілостями, вперше виявленим у 1980-х роках.

"Його скам'янілий череп становить близько 65 сантиметрів у довжину, тому ми оцінюємо Paludirex vincenti, принаймні, у п'ять метрів завдовжки. Найбільший крокодил існуючий сьогодні - це Індо-Тихоокеанський крокодил, Crocodylus porosus, який зростає приблизно до тих же розмірів. Але у Paludirex vincenti череп був ширший і важче, так що він нагадував Індо-Тихоокеанського крокодила на стероїдах", - розповідає кандидат наук Університету Каліфорнії Йорго Ристевськи.

Палудирекс був одним з головних хижаків Австралії кілька мільйонів років тому, здатним полювати на гігантських доісторичних сумчастих.

"Водні шляхи Дарлінг-Даунс колись були дуже небезпечним місцем через це", - додав дослідник.

Вчені відзначають, що в Австралії жили й інші види доісторичних крокодилів. При цьому фахівці сумніваються, що вид вимер через конкуренцію з іншими видами крокодилів.

"Альтернативна думка полягає в тому, що він вимер, коли клімат висох, а річкові системи, в яких він колись мешкав, скоротилися. Зараз ми досліджуємо обидва сценарії", - підкреслив співробітник університету.

Також повідомляється, що знайдений вид назвали на честь Джеффа Вінсента, який і виявив гігантський скам'янілий череп. Протягом декількох років скам'янілий череп був виставлений у Музеї Квінсленда, перш ніж він був переданий в дар музею Шиншили у 2011 році.

Нагадаємо, що раніше вчені відтворили вигляд древніх тварин, які існували понад 250 мільйонів років тому.

До цього ми писали, що вчені показали, як виглядала давня тварина 150 млн років тому.