Хворий коронавірусом українець вирішив вийти на роботу: про діагноз знав

У Хмельницькій області в місті Старокостянтинів чоловік з коронавірусом вирішив вийти на роботу. Місцевий житель чудово знав про свій діагноз і знаходився на лікарняному, але бажання піти на виробництво було сильніше.

На роботу чоловік вийшов з температурою, знаходиться на самоізоляції більше не захотів. Відзначимо, що дружина співробітника лежить у важкому стані з коронавірусом в інфекційній лікарні у Хмельницькому. Про цей кричущий інцидент повідомив міський голова Старокостянтинова Микола Мельничук.

"У чоловіка був виявлений коронавірус. Чоловік несвідомо (або свідомо) порушив карантин. Маючи температуру, перебуваючи на лікарняному, пішов на виробництво. Піддав ризику своїх колег на підприємстві", — сказав Мельничук.

Після появи хворого підприємство продезінфікували, вся компанія на цю мить закрита, а співробітників відправили на самоізоляцію. У деяких працівників взяли проби, щоб виявити контактних осіб.

Мотив такого вчинку чоловіка - поки не повідомляється.

За даними МОЗ, за 24 години заразилися коронавірусом 402 людини, померли від ускладнень 14 хворих, одужали 343 пацієнта. За весь час пандемії кількість інфікованих досягло 16425, померли 439 українців, вилікувались 3716 пацієнтів.

Найбільша кількість заражених за добу виявлено в Чернівецькій, Вінницькій, Харківській областях та Києві.

Як ми раніше писали, в Україні від коронавірусу померла 19-річна дівчина.