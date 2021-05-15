У лікарні Києва померла розвідниця-снайпер: поверталася на фронт після кожної операції (фото)
У Києві в лікарні померла військова ЗСУ, яка воювала на Донбасі, і була снайпером розвідником. 38-річна Ольга Гранецька з Вінниці близько року боролася з онкозахворюваннями щитовидної залози та ускладненнями. Її серце перестало битися 14 травня.
Про це передали на Facebook-сторінці спільноти "Остання шана".
Попередній діагноз у Гранецької - гострий лейкоз.
Повідомляється, що кілька тижнів тому стан військової різко погіршився.
Ользі Леонідівні в ході лікування від раку робили операції, після яких вона поверталася на фронт.
Снайпер-розвідник Ольга Гранецька (фото: facebook.com/nikoloz.giorgadze.7)
Як повідомила волонтерка Юлія Щербань у своєму Facebook, прощання з Гранецькою відбудеться у неділю, 16 травня, у Вінниці в Домі офіцерів. Захід пройде з десятої до одинадцятої ранку.
Військову поховають на Алеї Слави на центральному міському кладовищі.
Також Щербань розповіла в коментарі "Суспільному", що Гранецька в перервах між операціями поверталася на Донбасі, оскільки мріяла про перемогу.
"39-температура шість днів трималася. Дівчата, які там були, "виганяли" її на лікування. А вона говорила: "У мене ще недороблені справи". Вона хотіла, щоб все було так, як треба", - каже волонтерка.
У Ольги Леонідівни залишилася мати і дві сестри.
Гранецька народилася 27 квітня 1983 року в селі Юрівка в Козятинському районі. Служила за контрактом з 2007 року в Козятинському РВК, була радіотелефоністкою в 101-му окремому полку зв'язку (з 2012 року, в/ч А1660).
Після початку російської військової агресії проти України Ольга прагнула потрапити на фронт. У 2016 році її перевели в 93 ОМБр "Холодний Яр". Воювала в артилерійській розвідці.
У 2017-му перевелася в 131-й окремий розвідувальний батальйон, виконувала бойові завдання на посаді снайпера-розвідника (2-ї категорії) в першій розвідроті.
Військова ЗСУ Ольга Гранецька (фото: facebook.com / Юлія Щербань)
Раніше повідомлялося, що 13 травня на фронті на Донбасі куля снайпера обірвала життя українського військового Павла Колесника, старшого водія мотопіхотної роти.
Також ми писали про те, що стало відомо ім'я загиблого на Донбасі військового 7 травня.