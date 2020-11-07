Лікарняні виплати в Україні: покрокова інструкція оформлення
Субота 07 листопада 2020 11:06
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Оформлення лікарняних виплат в Україні (Колаж РБК-Україна)
У Фонді соціального страхування розповіли, як правильно оформляються виплати по непрацездатності
В умовах пандемії коронавірусу та зростання кількості хворих в Україні, у Фонді соціального страхування нагадали правила оформлення лікарняного листка. Для того, щоб процес пройшов швидко, потрібно звернутися до Фонду зі спеціальною заявою-розрахунком.
Дата лікарняних виплат істотно залежить від терміну подання такої заяви. Про це сказано в повідомленні Фонду соціального страхування на Facebook.
Покрокова інструкція оформлення лікарняних виплат в Україні:
- Листок непрацездатності, який працівник отримує в лікарні, потрібно передати кадровику, табельнику або бухгалтеру. Уповноважена особа визначає страховий стаж застрахованої особи та кількість днів, за які нададуть матеріальне забезпечення.
- Листок непрацездатності передають на розгляд до Комісії із соціального страхування підприємства, установи, організації. Там приймають рішення про надання матеріального забезпечення.
- Бухгалтерія розраховує суму коштів та оформлює заяву-розрахунок для отримання фінансування від ФСС.
- Документи передаються до Фонду та після цього здійснюється перерахування коштів на спеціальний рахунок роботодавця (Страхувальника). На спеціальних Telegram-каналах ФССУ щодня оновлюється інформація про фінансування.
- Матеріальне забезпечення працівнику перераховують в найближчий термін після дня призначення допомоги, разом з найближчої заробітною платою.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні хочуть збільшити розмір допомоги важкохворим дітям.
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