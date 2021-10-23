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Болдуін прийшов на закриту церемонію прощання із загиблою під час зйомок Гатчинс

Автор: Тетяна Самарук

Знаменитий голлівудський актор 63-річний Алек Болдуін, який нещодавно випадково вистрелив в операторку Галину Гатчинс, прийшов на закриту церемонію прощання із українкою.

Як повідомляється, церемонія відбулася в місті Санта-Фе штату Нью-Мексико, де і сталася жахлива трагедія, - пише New York Post.

Так, відкрите прощання з Галиною має відбутися сьогодні, 23 жовтня.

"Алек Болдуін був присутній в п'ятницю ввечері на закритій церемонії прощання з 42-річною кінооператоркою", - йдеться у повідомленні.

Також міжнародна гільдія кінематографістів Local 600 встановила в Санта-Фе громадський меморіал в пам'ять Гатчинс.

Як сталася трагедія

У четвер, 21 жовтня, помічник режисера мимоволі вручив Болдуїну заряджену вогнепальну зброю і запевнив, що її можна безпечно використовувати всього за кілька хвилин до фатального пострілу.

Алек Болдуін після трагедії (фото: twitter.com/thenewmexican)

Внаслідок інциденту зі стріляниною під час знімань фільму в жанрі вестерн "Іржа" загинула операторка Галина Гатчинс. Режисер Соуза стояв позаду оператора, і теж був поранений, але легко.

У Галини залишився чоловік Метью Гатчінс і маленький син Андрос, 2013 року народження.

Галина Гатчинс (фото: instagram.com/halynahutchins)

Раніше ми повідомляли, ким була застрелена Болдуїном киянка Галина.

Також ми повідомляли про нові подробиці вбивства українки Алеком Болдуїном.

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Алек Болдуин