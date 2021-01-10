Біль у суглобах взимку: медики назвали причини і розповіли спосіб швидкої допомоги

Лікарі назвали причини болю в суглобах взимку (Колаж РБК-Україна)

Взимку дуже багато людей починають відчувати болі в суглобах і найсильніше страждають літні люди. Часто такий біль пов'язаний з артритом, але існують і інші причини болю в суглобах і м'язах.

Як пояснюють фахівці, такий біль може негативно позначитися на житті та заважати активності. Про це повідомляє видання "Жіночий світ" з посиланням на NDTV.

Доктор Санджай Агарвал пояснив, що одна з причин болю в суглобах – це брак вітаміну D.

"Протягом зими, коли температура повітря низька, можуть виникати м'язові спазми. Суглоби також стикаються, тому суглоб, який вже був вражений, починає хворіти. Іншою причиною є недостатній рівень вітаміну D. Взимку, як правило, ваше тіло не отримує достатньо сонячного світла. Це призводить до зменшення вироблення вітаміну D, і як результат, ви можете відчувати біль у м'язах та суглобах", - назвав причини спеціаліст.

Також медики стверджують, що екстремальні температури повітря можуть сильно впливати на суглоби, оскільки порушується кровообіг в тканинах, що оточують суглоб.

"Взимку спостерігається падіння температури та барометричного тиску, це впливає на суглоби. Це призводить до набряку хряща та оболонки суглоба, підвищеної чутливості рецепторів болю в суглобах, стягнутості зв'язок і м'язів, зниження рухливості суглобів тощо. Все це викликає збільшення ризику болю в суглобах, а також скутості та обмеження рухливості, особливо після тривалого відпочинку, як вранці після сну", - додав доктор Ашіш Джайн.

Фахівці відзначають, що розширити судини та полегшити біль можна за допомогою тепла. Для цього можна випити гарячий напій або прийняти теплий душ. Також допоможуть грілка або фізичні вправи. Медики радять одягатися по погоді, збалансовано харчуватися, підтримувати необхідний рівень вологи в організмі та регулярно виконувати фізичні вправи.

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