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Біль у спині від носіння бронежилетів та зброї: ці вправи вас врятують

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Вівторок 17 травня 2022 21:56
Біль у спині від носіння бронежилетів та зброї: ці вправи вас врятують Український військовий (facebook.com.93OMBr)
Автор: Тетяна Самарук

Військові, які беруть участь у боротьбі з окупантами, носять важкі бронежилети й зброю та потерпають від болю у спині. Зокрема, важливо знати вправи, які допоможуть у розвантаженні спини.

Про це повідомляє Інститут вертебрології та реабілітації.

Зокрема, хребці "просідають" навіть у міцних тренованих чоловіків. Саме через це виникає загальна втома, біль у спині й усьому тілі.

У такій ситуації важливо чим скоріше звернутися до лікаря. Однак у нинішній ситуації не всі мають змогу це зробити. Тому можна виконати добірку дієвих вправ.

Які необхідно робити вправи

Вправи призначені для розвантаження хребта, зниження напруги у м’язах спини та зв’язках, оскільки основна причина болю в тому, що вони постійно напружені.

Важливо пам'ятати, що дискомфорт не повинен збільшуватись.

Фахівці виділяють наступні вправи;

  • Станьте обличчям до сидіння стільця, зігніть праву ногу в коліні й поставте її на сидіння. Покладіть ліву долоню на зовнішню сторону правого коліна і, не зміщуючи праву ногу, поверніть корпус вправо. Затримайтеся у положені на 30 сек. Повторіть вправу для лівої ноги;
  • Лежачи на спині, притисніть одне коліно до грудей, а іншу ногу тримайте прямо. Зробіть кілька глибоких вдихів. Стежте, щоб плечі були на підлозі. Виконайте декілька повторень на кожну ногу;
  • Ляжте на спину і розкиньте руки в сторони, ніби утворюючи літеру Т. Не відриваючи плечі від підлоги, поверніть обидва коліна спочатку в правий, потім у лівий бік, дихайте глибоко і вільно. Затримайтеся у положені на 30 сек;
  • Лежачи на спині, розведіть руки в сторони, тримайте одну ногу прямою. Другу ногу зігніть у коліні під кутом 90°, поставте протилежну руку на коліно. Поверніться обличчям до витягнутої руки. Обидва плеча повинні бути притиснуті до підлоги. Дихайте глибоко і вільно. Затримайтеся у положені на 30 сек;
  • Встаньте на коліна, вигніть спину і підніміть груди. Відчуйте, як розтягуються плечові м’язи. Дихайте спокійно близько 10 сек. Потім вигніть спину дугою, притискаючи підборіддя до грудей. Знову затримайтеся на 10 сек і поверніться у вихідне положення;
  • Сядьте на п’яти, злегка розвівши коліна вбік. Опустіть лоб на підлогу, витягніть руки прямо перед собою і розслабтеся, намагаючись дихати глибоко і спокійно.

Повідомляється, що якщо покращення не настає та біль прогресує, потрібно звернутись по медичну допомогу.

Раніше ми повідомляли про вправи, які допоможуть зробити рівну поставу.

Також ми писали що ці 5 вправ, які можна робити не встаючи з ліжка.

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