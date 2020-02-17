Богдан після відставки полетів в райське місце: скучаю за вами

Колишній глава Офісу президента полетів відпочивати на острови
Андрій Богдан після своєї відставки з посади глави Офісу президента вирішив відпочити від справ і відправився в райське місце, а саме на Сейшельські острови. Про це він сам повідомив на своїй сторінці в Facebook.
"Друзі дуже сумую за вами, не сплю, не їм. Вірю, скоро всі ви будете займатись тим, що вам подобається. Розумію вам не легко, грошей немає, але ви тримайтеся!" - написав Богдан, цитуючи фразу Медведєва.
На фото колишній голова ВП в шортах і футболці позує на тлі океану з табличкою з написом "Сейшели".
До речі, не виключено, що Богдан відпочиває в тому ж готелі на острові Мае, де в 2018 році проводив свою відпустку Юрій Луценко із сім'єю. Тоді журналісти підрахували, що сукупно витрати на відпочинок всієї сім'ї екс-генпрокурора склали понад 52 тисяч євро.
Також зазначимо, що за деякими даними в 2020 році на Сейшельських островах проводив відпочинок Петро Порошенко. Правда, інформація від колишнього соратника президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова не була підтверджена ніякими іншими джерелами.
Користувачі мережі відреагували на фото Богдана в коментарях. Деякі українці бажають йому гарного відпочинку, деякі дорікають.
Скріншот коментарів