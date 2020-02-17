Богдан після відставки полетів в райське місце: скучаю за вами

Андрій Богдан після своєї відставки з посади глави Офісу президента вирішив відпочити від справ і відправився в райське місце, а саме на Сейшельські острови. Про це він сам повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Друзі дуже сумую за вами, не сплю, не їм. Вірю, скоро всі ви будете займатись тим, що вам подобається. Розумію вам не легко, грошей немає, але ви тримайтеся!" - написав Богдан, цитуючи фразу Медведєва.

На фото колишній голова ВП в шортах і футболці позує на тлі океану з табличкою з написом "Сейшели".

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Андрій Богдан на Сейшелах (фото: Facebook/Андрій Богдан)

До речі, не виключено, що Богдан відпочиває в тому ж готелі на острові Мае, де в 2018 році проводив свою відпустку Юрій Луценко із сім'єю. Тоді журналісти підрахували, що сукупно витрати на відпочинок всієї сім'ї екс-генпрокурора склали понад 52 тисяч євро.

Також зазначимо, що за деякими даними в 2020 році на Сейшельських островах проводив відпочинок Петро Порошенко. Правда, інформація від колишнього соратника президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова не була підтверджена ніякими іншими джерелами.

Користувачі мережі відреагували на фото Богдана в коментарях. Деякі українці бажають йому гарного відпочинку, деякі дорікають.

Без тебе Холодноооо! Альо ж тепер кожний сам за себе!) Чи не так!?.

Ну є і пАзитив: тепер більше буде влучних публікацій у ФБ.

Ну з почином, тепер Ви зможете більше часу проводити в просторах фб і радувати друзів веселими публікаціями.

Хахаха. Хороший, троль. Їдь сюди, вибий з Вовиної голови думку про "голуба миру". Нехай займеться економікою та посадками. І все стане на свої місця.

Чому немає грошей, цілих 1560 грн пенсія, але не засмучуємося, уявіть, 63 роки, здоров'я прекрасне, це головне теж бо любов ще можна купити, а здоров'я.

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