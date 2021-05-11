Найбагатші українці розповіли про свої досягнення і корисні провали

Як відомо, раніше журнал опублікував список 100 найбагатших українців. Автори рейтинг відзначають, що за рік список оновився на 21%.

"14 учасників потрапили в топ-100 вперше, семеро - повернулися після перерви. Серед абсолютних новачків найбільше представництво - в IT і енергетиці", - йдеться в описі до рейтингу.

Один з учасників першої десятки - бізнесмен Віктор Пінчук ($2,5 млрд) розповів виданню, що його першим місцем роботи була посада нічного сторожа і різьбяра холодного металу третього розряду на Нижньодніпровському трубопрокатному заводі.

"Рішення, що змінило життя: у 1990-му мене призначили завідувачем лабораторії зовнішньоекономічної діяльності у Всесоюзному трубному інституті, але душею я був уже в приватному підприємництві. Пам'ятаю ніч, коли я зробив вибір. На ранок звільнився з посади завлаба і пішов створювати мале інжинірингове підприємство "Інтерпайп", - згадує Пінчук.

Бізнесмен і фінансист Сергій Тігіпко ($730 млн), що знаходиться в другій десятці рейтингу подією року називає отримання 1 млрд грн прибутку у 2020 році на двох "Універсалбанком" і його ТАСкомбанком, оскільки мобільний додаток monobank вивів Універсал на друге місце після ПриватБанку за кількістю роздрібних клієнтів.

Засновник IT-компанії GetLab Дмитро Запорожець ($450 млн), що знаходиться в третій десятці, розповів, що одним з вдалих своїх рішень вважає передачу управління бізнесом партнеру з Голландії Сіду Сібранджі.

"Декілька років тому я вирішив, що не хочу бути посереднім менеджером і поки залишуся хорошим програмістом", - говорить Запорожець.

Власник фармацевтичної компанії "Дарниця" і меценат Гліб Загорій ($300 млн), який знаходиться на 31 місці в топ-100 найбагатших українців, розповів, що перший підприємницький досвід придбав, продаючи пилососи за допомогою прямих продажів. Найкориснішим провалом назвав досвід падіння і повернення лідерських позицій компанії на фармацевтичному ринку, без якого "Дарниця", за його словами, "залишилася б самовдоволеним динозавром".

"Подія року - перестав розпорошуватися на безліч проектів і зосередився на фармацевтиці. Дуже швидко відчув результат", - каже Загорій.

Він також зізнався, що захоплюється кундаліні-йогою.

"Те, з чим прокидаєшся вранці, - мета. Що не дає заснути ввечері - проблема. Мені це допомогла зрозуміти кундаліні-йога, якою займаюся з березня 2020 року. Я став набагато терпиміше і спокійніше. Навчився до кінця вислуховувати співрозмовника і слухати його. Живу тут і зараз. Щасливий і відчуваю це щастя", - додав Загорій.

Інвестор Борис Ложкін ($220 млн) згадує, що першу зарплату отримав у 16 років - гонорар за публікацію в Харківській газеті "Ленінська зміна". Крім того, майбутній інвестор орендував вінілові платівки, переписував з них на касети музику, і продавав її.

"Найкорисніший провал: у 1990-х з партнером закупили дрібнооптову партію алкоголю ізраїльського виробництва. Сподівалися на швидкий і вигідний оборот вкладених грошей, але товар не пішов. Урок: не займайся тим, в чому не розбираєшся", - розповідає Ложкін.

СЕО групи компаній Creatio Катерина Костерева ($190 млн), яка знаходиться на 56 місці в топ-100 найбагатших українців розповіла, що для неї подією року стало залучення $68 млн у розвиток Creatio.

"Найкорисніший провал: ми 12 років працювали на локальному ринку і не виходили на глобальні ринки. З точки зору стратегії - це був мій найголовніший провал", - говорить Костерева.

В'ячеслав Клімов - співзасновник "Нової Пошти" ($155 млн), що знаходиться в сьомій десятці рейтингу розповів, що подією року для нього стала покупка платформи iPOST, що з'єднує кур'єрів і відправників.

"Чому так важливо тримати руку на пульсі свого бізнесу? Тому, що криза. Тому, що доходи падають і будуть падати, а витрати ростуть. А завдання кожного бізнесу зараз - вижити", - говорить Клімов.

Президент ТОВ "Українська Автомобільна Корпорація" Таріел Васадзе ($135 млн - 88 місце в рейтингу) зізнався, що найкориснішим провалом для нього став досвід у дистрибуції Mercedes-Benz в Україну на початку 90-х: "у нашій зруйнованій країні це було утопічним проектом".

"Вчинок/рішення змінило життя: вступити до Київського автодорожнього інституту, виїхавши з Грузії через любов до автомобілів і автомобільної галузі, а ще через любов до" Динамо" (Київ)", - розповів Васадзе.

Замикає сотню найбагатших українців президент АТ "Оболонь" Олександр Слободян ($125 млн). Подією року для нього стало те, що компанія стала офіційним партнером Української професійної кіберспортивної асоціації.