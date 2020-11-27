Бойовикам "ДНР" вкололи російську вакцину від COVID-19: захворіли понад половина

На Донбасі на окупованій території Донецької області вакцинували бойовиків угрупування "ДНР" російською експериментальною вакциною проти коронавірусу "Супутник V". У результаті 55% щеплених захворіли COVID-19, і також був летальний випадок.

Про це 27 листопада передали на Telegram-каналі "Вільнодумець" із посиланням на осіб, які систематично контактують з працівниками "МОЗ ДНР"

Зазначається, що групі членів одного з підрозділів незаконного збройного формування "1 АК" в "ДНР" вкололи цю вакцину під виглядом щеплення від сезонного грипу. Це відбулося 31 жовтня під контролем вірусологів з Москви.

З 20 піддослідних 11 людина все-таки захворіла COVID-19. Повідомляється, що п'ятеро з них вже одужали, ще п'ятеро досі хворіють, при чому у двох коронавірус - у важкій формі, і ще один терорист помер з 90% ураженням легень.

"Що стосується 9 решти, то 6 осіб з них поки здорові, а у трьох - виникли проблеми з нирками і їх довелося госпіталізувати", - йдеться у публікації.

Ресурс звертає увагу, що факти йдуть в розріз з твердженнями росЗМІ про те, що ефективність від використання російської вакцини становить 92%, адже з 20 щеплених 55% захворіли на коронавірус. Крім того, у 15% виникли ускладнення після застосування вакцини "Супутник V".

"Тому сьогоднішню новину про рішення Путіна почати випробування вакцини "Супутник" на російських військових і провести вакцинацію 400 тисяч військовослужбовців ЗС РФ, сприйняв з натхненням! Думаю, ще більше "зраділи" батьки військовослужбовців російської армії", - пишуть на ресурсі.

Раніше повідомлялося, що в Росії журналіст підхопив COVID-19 після щеплення вакциною "Супутник V", після чого він висловив думку, що щеплення - просто плацебо.

Також ми писали про те, що у Луганську ситуація з коронавірусом - критична, і в окупованому "ЛНРівцями" місті почав процвітати похоронний бізнес.