Боец ТРО сбил из пулемета ракету, которая летела на Киев (видео)
Россия совершила еще один масштабный ракетный удар по Украине 16 декабря. Всего было выпущено около 60 ракет по всей территории нашей страны. Одну из вражеских ракет сбил боец терробороны в Киевской области.
Об этом подвиге военного сказано на видео, опубликованном в сети.
Детали подвига бойца
Как оказалось, воин сбил вражескую ракету из пулемета.
"Фантастика какая-то! Боец терробороны сбил на Киевщине ракету из пулемета! Из пулемета, Карл!!! Это же вероятность 1 из 100", - написал об этом Александр Аронец.
Отмечается, что молодой парень из ТРО отличился молниеносной реакцией, он мгновенно среагировал и попал в ракету. Она начала кружится и в конце концов упала.
Последствия ракетного удара 16 декабря
В результате массированной ракетной атаки 16 декабря в Киеве получили повреждения несколько объектов энергообеспечения. В связи с этим в столице возникли перебои с электричеством, а также тепло- и водоснабжением.
По Киеву было выпущено 40 ракет, из них сбиты ПВО - 37.
Отметим, что в столице открыты 430 стационарных "Пунктов несокрушимости", где можно согреться, получить горячие напитки, зарядить электронные устройства и воспользоваться интернетом.
Напомним, 16 декабря оккупанты нанесли очередной массированный обстрел по территории Украины. Из-за этого возникли перебои с электроэнергией в ряде регионов.