"Блюз еротичних думок": Михайло Поплавський випустив спокусливий кліп

Пам'ятаю, Іра зателефонувала мені серед ночі, близько четвертої ранку, і каже: "Я написала нову пісню. І мені наснилося, що виконати її, переконливо донести до аудиторії можете тільки ви". На наступний день ми зустрілися в студії, Іра награла на фортепіано мелодію, ми швидко зробили аранжування - і пісня готова", - поділився історією Михайло Поплавський.

У 2001 році з'явився кліп "Блюз еротичних думок", знятий режисером Володимиром Якименком та оператором Олексієм Степановим. Тоді це відео називали "сексуальною революцією".

Через 20 років Поплавський вирішив дати нове життя цій пісні, додати еротичної естетики і спецефектів: змінили аранжування, додали жіночий бек-вокал і зняли ще більш провокаційне відео з використанням сучасних технологій: LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems і 3D- графіки.

Режисером стала зіркова випускниця університету культури Катя Царик, яка зняла раніше для Поплавського кліпи "Приречений на любов" і "Юний орел".

У кліпі немає любовних сцен, драматичного сюжету або пристрасного з'ясування відносин. У Каті Царик вийшло стримане, але водночас пронизане сексуальною енергетикою відео. Головний герой в оточенні граціозних красунь виконує оду любові і пристрасті.

Царик відтворила в кліпі атмосферу витонченого бродвейського мюзиклу: дівчата у спокусливих рубінових сукнях танцюють навколо головного героя в стильних декораціях. Хоча насправді всю картинку малювали дизайнери за допомогою графіки. Це була найбільш трудомістка частина роботи.

Ну а для героїнь кліпу найскладнішим було танцювати на високих шпильках 10 годин безперервно. Кажуть, ноги стерли до крові.

"Мені було дуже приємно працювати над цим кліпом, з вишуканою хореографією. Дівчата дійсно неймовірні і величезні молодці. Особливо головна героїня, якій довелося зніматися в досить ризикованій сцені, коли на неї сипалася величезна кількість глітера, подрібнених блискіток, вдихати які небезпечно. Але вона впоралася з першого дубля" – розповіла про подробиці знімального процесу режисер.

Оператором-постановником став ще один зірковий випускник КНУКіМ Юрій Король, відомий за фільмами "Кіборги", "Незламна" і «Захар Беркут".

"У цьому кліпі ми вирішили показати красиву еротику, стильну і витончену. Без вульгарності, з красивими україночками, якими я захоплююся. Коли вперше побачив цей кліп, відчув себе років на 20 молодшим. Із новими роботами я сам молодію, з оптимізмом дивлюся в майбутнє і заряджаю своєю енергією молодь. Усі мої кліпи, проєкти втілюються тільки з однією метою – популяризувати Університет культури, залучати талановиту молодь і показувати, що в нас можна отримати все необхідне для реалізації мрії: знання, досвід, практичні навички, зануритися у величезну індустрію шоу-бізнесу", - сказав Михайло Поплавський.

Після прем'єри артисти Павло Зібров та Дмитро Коляденко зізналися, що заздрять Поплавському, його невгамовній творчій енергії і сучасним роботам, дозволити собі які може далеко не кожен артист.