Страви на Святвечір: Клопотенко показав 12 пісних рецептів, які здивують

Святвечір – це особливе свято для всіх християн. Його зазвичай зустрічають в родинному колі й на стіл ставлять 12 пісних страв. Обов'язково повинна бути кутя, страву з грибів, борщ і узвар.
Переможець кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко дав своє пісне меню для Святвечора. Оригінальні рецепти вони розмістив на своєму сайті.
"Найголовніше блюдо на різдвяному столі у святвечір – кутя. У кожній сім'ї є свій рецепт цієї страви, але я рекомендую спробувати і мій варіант, тим більше, що він достатньо традиційний", - написав Клопотенко.
Пшеницю (1 склянка) залийте 4 склянками води на ніч для набухання. Вранці злийте воду і залийте новими 4 склянками води. Варіть на невеликому вогні 1 годину до готовності. Якщо після того, як пшениця буде повністю готова, залишиться трохи води, то її потрібно злити.
Ще в теплу кашу додайте 50 г вершкового масла, так смак пшениці вийде більш насиченим.
Курагу (100 г) наріжте невеликими кубиками. Якщо у вас дуже тверда курага, можете її попередньо запарити в окропі протягом 5 хвилин.
Додайте в кашу нарізану кубиками курагу і жменю родзинок. Потім додайте мак (2 ст. л.) і 1 см кореня імбиру, натертого на дрібній тертці.
Додайте жменю рубаних волоських горіхів і перемішайте кашу, щоб всі компоненти рівномірно розподілилися.
Лимон (1 шт.) добре помийте і обсушіть. Натріть цедру лимона на дрібній тертці. Додайте в кутю 2-3 ст. л. меду і натерту цедру лимона.
Додайте 1-2 ст. л. лимонного соку і ще раз добре перемішайте. Залиште кутю мінімум на 2 години в холодильнику, щоб вона настоялася.
Буряк помийте і запечіть в духовці протягом півтора години, дайте охолонути, очистіть і натріть на крупній тертці.
Моркву потріть на тертці, цибулю дрібно поріжте. Розігрійте сковороду з соняшниковою олією, спочатку обсмажте цибулю і моркву протягом 2-3 хвилин, потім натертий буряк і тушкуйте ще 2 хвилини.
Потім додайте томатну пасту і цукор і тушкуйте ще 2 хвилини.
Картоплю почистіть і поріжте кубиками невеликого розміру. У каструлю налийте воду, викладіть картоплю, лавровий лист і доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь і варіть ще 5 хвилин.
Додайте тонко нашатковану капусту і варіть протягом 15 хвилин. Потім додайте овочеву піджарку і порізану тонкими слайсами грушу, варіть ще 5-7 хвилин, посоліть і поперчіть за смаком. В кінці приготування додайте роздавлений часник.
Гливи (400 г) добре промийте, зріжте тверду частину ніжки. Наріжте гриби великими шматочками. Очистіть 2 зубчики часнику і дрібно порубайте часник ножем.
Розігрійте сковороду з 2 ст. л. ароматної олії. Смажте гриби з часником, поки з грибів не випарується зайва волога, і вони не стануть м'якими. Посоліть і поперчіть за смаком.
Цукіні помийте і поріжте за допомогою спеціальної економки із зубчиками на тонку соломку.
Гриби крупно поріжте і обсмажте на оливковій олії протягом 5 хвилин. Додайте цукіні, сіль, перець і обсмажуйте ще 1 хвилину.
Додайте сік лимона і листочки м'яти. Відразу викладіть по тарілках, щоб цукіні не стали дуже м'якими.
Головку цвітної капусти добре промийте і обсушіть. Розріжте капусту уздовж навпіл, потім наріжте кожну з половинок уздовж на слайси товщиною приблизно 1 см. Потім за допомогою ножа зніміть суцвіття капусти від підстави.
Розігрійте сковороду з 1 ст. л. рослинного масла. Обсмажте капусту до золотистої скоринки з двох сторін, посоліть і поперчіть за смаком, додайте 0,5 ч. л. запашних сухих трав.
Для приготування соусу змішайте пасту тахіні (2 ст. л.) з 1 ст. л меду. Додайте лимонний сік (1 ст. л.) і добре перемішайте. Якщо ви захочете зробити соус більш рідким, додайте трохи теплої води і перемішайте.
При подачі полийте цвітну капусту соусом з тахіні.
Добре помийте один невеликий корінь селери. Розріжте на дві частини, посоліть і поперчіть за смаком. Полийте 1 ст. л. рослинного масла і відправте в духовку, розігріту до 200 градусів. На 40-80 хвилин, залежно від розміру селери. Він повинен стати дуже м'яким.
Огірок – 400 г
Перець чилі – 5-10 г
Соєвий соус – 2 ст. ложки
Соняшникова олія – 1 ст. ложка
Огірки поріжте півкільцями шириною приблизно 5-6 мм. Перець чилі поріжте тонкими слайсами.
Розігрійте сковороду з соняшниковою олією на середньому вогні. Обсмажте огірки приблизно 1 хвилину. Потім додайте соєвий соус і перець чилі і обсмажте ще 1-2 хвилини.
Шпинат помийте, обсушіть і наріжте широкими смужками. Ви можете використовувати і заморожені брусочки шпинату. Для цього розморозьте його при кімнатній температурі і добре відіжміть. Обсмажте на вершковому маслі 2 – 3 хвилини, додайте сіль за смаком.
Один апельсин почистіть і відокремте м'якоть від білих перегородок. З другого апельсина вичавіть сік.
Моркву наріжте кружечками і відваріть за принципом приготування глазурованих овочів, тільки замість води додаємо сік апельсина.
Кунжут обсмажте на сухій сковороді 10 -20 секунд, щоб розкрити його аромат. Всі інгредієнти змішайте і додайте соус, в якому варилася моркву.
Апельсин розрізати навпіл. З однієї частини зніміть цедру. Зніміть верхню частину, без білого шару, інакше гіркота зіпсує смак салату. Часточки апельсина очистіть від плівок. У вас повинно залишитися тільки чисте апельсинове філе.
Цибулю і перець наріжте кубиками, а оливки – навпіл. Змішайте в мисці апельсини, цибулю, перець, маслини, додайте квасолю.
Приготуйте соус. Змішайте виделкою сік половини лимона і апельсина з оливковою олією, заправьте салат. Додайте м'яту, приправте перцем, сіллю і тонко нарізаною цедрою апельсина.
Печериці (200 г) помийте, очистіть від шкірки і наріжте тонкими слайсами.
Одну цибулину очистіть і наріжте її дрібними кубиками.
Велику моркву (1 шт) очистіть і натріть на крупній тертці.
Томати (2 шт.) наріжте на невеликі часточки, а потім наріжте середніми кубиками.
Почистіть часник (2 зубчики) і дрібно порубайте ножем.
Розігрійте сковороду зі столовою ложкою рослинного масла. Обсмажте нарізану цибулю до прозорості.
Додайте до цибулі терту моркву і обсмажуйте ще кілька хвилин.
Додайте в сковороду слайси печериць, обсмажуйте кілька хвилин.
Сочевицю (1 склянка) відваріть в підсоленій воді до готовності, відповідно до інструкції на упаковці.
Тим часом додайте в сковорідку до овочів томати, 1 ст. л. томатної пасти, 100 мл овочевого бульйону (або води). Тушкуйте 5-7 хвилин.
Додайте в сковорідку подрібнений часник.
Перекладіть на сковороду відварену сочевицю. Посоліть і поперчіть за смаком, додайте 0,5 ч. л. кмину, перемішайте, тушкуйте 1 хвилину.
Картоплю (500 г) очистіть і зваріть в підсоленій воді до готовності. Розімніть товкачиком з додаванням оливкової олії (1 ст. л.).
Викладіть готову начинку з овочів з сочевицею в форму для запікання і рівномірно розподіліть по формі.
Покрийте шаром картопляного пюре і відправте в духовку з температурою 180 градусів на 20 хвилин до появи рум'яної скоринки.
З фініків видаліть кісточки, а м'якоть розберіть на частини і покладіть в чашу блендера.
Додайте до финикам 3 ст. л. кэроба (це порошок, замінник какао).
Подрібніть для отримання однорідної маси. Додайте кокосові вершки (30 мл) і ще раз добре подрібніть.
Сформуйте з подрібнених фініків кульки. Намагайтеся, щоб вони були приблизно одного розміру.
Розділіть цукерки на 3 частини. Першу частину фінікових цукерок обваляйте в кэробе (2 ст. л.).
Фісташки (100 г) очистіть і порубайте ножем. Волоські горіхи (100 г) також порубайте ножем.
Другу частину фінікових трюфелів обваляйте в подрібнених крихтах фісташок.
Третю частину цукерок обваляйте в крихті з волоських горіхів. Поставте всі трюфелі в холодильник на кілька годин.
Сухофрукти добре промиваємо. Викладаємо в каструлю і заливаємо холодною водою.
Доводимо до кипіння, додаємо цукор – особисто мені подобається, коли узвар не дуже солодкий. Знімаємо з вогню і додаємо крупно порізані гілочки розмарину. Закриваємо кришкою і даємо настоятися. При подачі на стіл додаємо трохи свіжих листочків розмарину.
А також розповідали про те, що Клопотенко розповів, як прийти в себе після свят.