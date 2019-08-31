Страви, як в ресторані: українка,яка переїхала у Польщу, розповіла про садочки та школи

Українка Ольга Кучерюк зараз живе разом зі своїм чоловіком і дітьми в польському місті Седльце, чотири роки тому вона назавжди поїхала за чоловіком жити в чужу країну. Жінка розповіла про систему освіти в дитячих садках і школах, а також зазначила всі плюси і мінуси життя в Польщі, пише Gazeta.ua.

За словами Ольги, харчування для дітей у Польщі - ідеальне.

"Харчування в дитсадках дуже хороше. Подають страви, як у ресторані. Прикрашають, щоб дітям було цікаво їсти. На сніданок дають різні бутерброди. На обід - суп, борщ український, журек. На друге - гарнір з м'ясом або обсмажені в клярі з кунжутом рибою. Харчування ідеальне", - повідомила вона.

Фото: Ольга з дітьми (gazeta.ua)

За словами українки, харчування в школах - теж відмінне, на полуденок завжди дають кисломолочку. Якщо дитина не прийшла - оплата переноситься на інший день. Місячна вартість харчування дитини в школі - 70 злотих (443 гривні).

Польські сади в плані бюрократії не відрізняються від українських. Якщо ти не записав дитину через інтернет - у сад не потрапляєш.

"Польські дитсадки майже нічим не відрізняються від українських. Влаштуватися в середині року - неможливо. Хіба що в приватний. До державного треба записатися через інтернет. Влаштовують тільки за місцем проживання", - повідомила Ольга.

Фото: Ольга Кучерюк (gazeta.ua)

Також українка розповіла, що дитячі садки в Польщі - інтеграційні, у кожній групі є дітки з особливостями розвитку. Також вихователі не хвалять дітей привселюдно, адже всі вони різні, всі індивідуальності. В школі це працює так само.

Для того, щоб піти в школу, потрібно оформити страховку, а також внесок на походи в кіно і філармонію, концерти. Іноді буває, що "скидаються" всім класом на канцелярське приладдя. На ремонт школи ніхто грошей не здає.

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