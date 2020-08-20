Яблука можуть бути небезпечні: кому їх категорично не можна їсти

Настав сезон яблук, вже з'явилися ранні сорти, але, як виявилося, ці плоди корисні не для всіх. Якщо їх їсти у великій кількості людям з проблемами шлунку і жовчного міхура - це може дуже нашкодити здоров'ю. Річ у тому, що в цих фруктах міститься багато клітковини і фруктових кислот.

"Яблука містять невеликий відсоток грубої клітковини, але у випадку яблучної монодієти організм отримує її занадто багато. (...) Велика кількість фруктових кислот, одержуваних щодня, провокує запуск запальних процесів у жовчному міхурі", — розповіли дієтологи виданню "МедикФорум".

Фахівці попереджають про ризик загострення виразки та гастриту і коліту, якщо їсти багато фруктів на день.

За словами експертів, захоплюватися цим фруктом не варто людям з ожирінням і цукровим діабетом, оскільки середнє за розміром яблуко прирівнюється до шматку хліба товщиною в один сантиметр.

Всім іншим без шкоди для здоров'я можна з'їдати максимум чотири яблука в день, причому, після основного прийому їжі.

Цей плід є рекордсменом за вмістом заліза, так що він допомагає уникнути кисневому голодуванню і проблемам з серцево-судинною системою.

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