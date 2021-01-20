Що не так з блогеркою, яка "любить Росію": вся правда про скандал навколо Di.rubens

Скандал з блогеркою з ніком Di.rubens через відео в мережі, на якому дівчині пропонували назвати свою улюблену країну і вона вибирала Росію, отримав продовження. В "Алло", для якої Таїсія створювала контент на каналі компанії в ТікТок, повідомили про закінчення співпраці з нею.

Про це 20 січня йдеться в заяві "Алло" на сторінці в Facebook.

"Офіційно заявляємо, що блогер Di.rubens (Таїсія М.) ніколи не працювала в ТОВ АЛЛО. Вона брала участь у виготовленні контенту на офіційному каналі Алло в ТікТок у якості акторки на замовлення підрядника, що займається роботою з блогерами. Ми не поділяємо особистої позиції блогерки Di.rubens! Зі своєї сторони компанія Алло відмовляється від будь-яких послуг Таїсії М." - йдеться у публікації.

"В Алло" відповіли на скандал з блогеркою Di.rubens і заявили, що більше з нею не працюють (фото: facebook.com/allo)

Таке рішення компанії послідувало після того, як в інтернеті з'явилися заклики до "Алло" прокоментувати скандальну ситуацію щодо висловлювань блогерки з 70-тисячною аудиторією в Instagram і майже тримільйонної - в ТікТок, яка була "обличчям" мережі магазинів в мережі.

Так, багатьох обурив не лише сам ролик з Таїсією і її вибором Росії, але і подальший "наїзд" дівчини на офіцера ЗСУ Анатолія Штефана "Штірліца", який у мережі одним з перших висловив здивування через її слова на 7-й рік військової агресії РФ проти України та окупації частини території нашої країни, і опублікував в якості доказів відповідний ролик.

Скандальне відео з блогеркою Di.rubens про Росі.

Зауважимо також, що якщо поритися в ТікТок, можна знайти чимало аналогічних відповідей молодих людей на запитання про країни - такі "опитувальники" проводить користувач цієї мережі Роман (@romakievsky), пропонуючи відповісти на питання "А яка твоя улюблена країна?"

До речі, блогерка у своїй соцмережі це відео видалила. Тож користувачі інтернету бачать лише даний відрізок, і "хайп" триває вже тиждень.

"Здавалося б, виклади оригінал відео і всі питання зняті. Але ні, їжачки плакали, кололися, але лізли на кактус", - пишуть в коментарі під постом в Facebook Таїсії.

Також Таїсія в Instagram записала нові відеозвернення до своїх підписників, в яких поскаржилася на цькування і погрози, і заявила про підготовку матеріалів для подання заяви проти Штефана в поліцію та Міноборони, а самого військового назвала брехуном, "ганьбою армії" і "людиною, яка називає себе офіцером Генерального штабу і воює з мирним населенням". Крім того, Таїсія звинуватила ряд ЗМІ у поширенні "сфальсифікованої та завідомо неправдивої інформації".

Відео: Блогерша Di.rubens "наїхала" на Анатолія Штефана "Штірліца"

Як зазначав офіцер у своєму Facebook, блогерка "вирішила піти іншим шляхом, замість того, щоб вибачитися, пояснити ситуацію і свою позицію".

"Вона вирішила написати скаргу в Міністерство оборони щоб я приніс офіційні вибачення на її ж відео де вона з усмішкою обирає Росію прямо на Майдані! Подати на мене в суд за своє ж відео яке вона публічно виклала в соцмережу ТікТок. Нонсенс", - йдеться у публікації

При цьому сьогодні стало відомо, що ніякої заяви в МОУ не надходило, і відомство "з нетерпінням чекає анонсовану скаргу громадянки".

У Міноборони відповіли на скандальну ситуацію (фото: скрін поста facebook.com/ukrop.bc)

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