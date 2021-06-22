Блогер Волошин зник після ганьби з дівчинкою і iPhone: спливло повне відео "акції"

Хто такий Олександр Волошин і що сталося в Києві

Олександр Волошин - відомий TikTok-блогер з 1,2 млн дописувачів тут і ще 1,4 млн в Instagram. Його відео дуже популярні серед дівчаток-підлітків. Зустрічається він з не менш відомою блогеркою-красунею Анною Трінчер.

Днями Саша вирішив влаштувати "акцію небаченої щедрості" і подарувати новенький iPhone 11 одному зі своїх шанувальників. Він ходив по центру Києва і запитував у людей, чи підписані вони на його TikTok, і першою, хто сказав "так" виявилася зовсім маленька дівчинка, що гуляла з мамою.

Волошин вручив дитині смартфон вартістю 20 тисяч гривень, пообнімався з дитиною, а після того, як камера вимкнулася, попросив віддати гаджет назад. Але мама дівчинки виявилася впертою. Вона також увімкнула камеру і записала всю ганьбу на відео. Щедрий блогер спочатку просив віддати телефон, мовляв, це реквізит, пояснював все розіграшем, пропонував за його повернення дві тисячі, і кінець кінцем став виривати iPhone у дівчинки з рук.

Відео: Олександр Волошин подарував дитині iPhone, а потім забрав його

Після скандалу постраждала кохана Волошина, а сам він зник

Після інциденту дівчину Волошина Анну Трінчер, також відомого блогера, стали закидати тонною повідомлень з хейтом. Вона попросила перестати її "бомбити", так як не знає, як це все вийшло.

Аня каже, що Саша пропав і на зв'язок не виходить.

"Я впевнена, що Саша далеко не дурний хлопчик, і такого просто не могло статися. Я все одно буду за нього. Все одно буду його підтримувати, що б не сталося, я буду на його боці", - додала вона.

Відео: Блогер Олександр Волошин зник після скандалу з дівчинкою і iPhone

Незабаром сплив нібито новий аккаунт Волошина. А сам він пообіцяв розповісти, що ж сталося насправді.

Мій аккаунт блокнули! Закрив профіль від неадекватів. Розбираюся в ситуації в stories, сьогодні викриття", - написав блогер на своєму нібито новому акаунті в Instagram.

Акаунти Олександра Волошина були заблоковані

Це заради хайпу?

Тим часом, багато користувачів вважають відео з Волошиним звичайною постановою.

"Голіма постанова - хайпонути на скандалі. Повна фігня. Не хотіла б жінка віддавати телефон, забрала б з рук дитини телефон у свої руки, прибрала в сумку, питання закрите. Вони слідували сценарію: "м*дак повинен забрати телефон у дитини". Блогер, який би він не був тупий, прекрасно розуміє, що його знімають, це опублікують і підніметься хвиля гніву. Якби він цього не хотів, він би цього не допустив. І головне, що результат досягнутий. Потім, він покається, подарує телефон ще кращий і ще велосипед і буде і хорошим, і популярним", - припустив один з коментаторів.

Волошин "знайшовся" і почав висловлюватися

Незабаром блогер з'явився в медіапросторі і почав висловлюватися щодо ситуації, називаючи це чорним піаром, а саму акцію "пранком".

"Черговий говнопаблік розганяє про мене новину не розібравшись в ситуації! Ну нічого, коли я почав ставати популярним я був готовий до того, що мене будуть ненавидіти і ставити перешкоди на моєму шляху", - написав він у новому акаунті.

Блогер пообіцяв вже скоро розповісти "всю правду".

"Люди, ви не знаєте всієї правди, почекайте трохи і я все розповім, не робіть поспішних висновків на підставі неповного відео і не знаючи ситуації. Правда за мною, я впевнений. А та людина, яка стоїть за цим чорним піаром скоро отримає відповідь", - додав Волошин.

Фото: Волошин назвав ситуацію з подарунком пранком (instagram.com/voloshyn_xx.official/)