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Близькі турбуються: у Меган Маркл з'явилася непроста залежність

STYLERЖиття    07.06.2019 - 07:35
Близькі турбуються: у Меган Маркл з'явилася непроста залежність
Меган Маркл зіткнулася з непростою залежністю (фото: GettyImages)

Меган Маркл знайшла собі нове заняття, яке її сильно затягує

Меган Маркл занудьгувала від того, що занадто багато часу проводить вдома. 37-річна герцогиня Сассекська, яка нещодавно вперше стала матір'ю, перетворилася на онлайн-шопоголіка. Про це розповіла її близька подруга, пишуть західні ЗМІ.

За словами джерела, Меган купує дуже багато речей в інтернет-магазинах і не може зупинитися. Коли вона не зайнята своїм малюком Арчі, вона шукає, щоб ще чого-небудь купити.

При цьому герцогиня витрачає дуже великі гроші на дитячий одяг, іграшки, різні корисні пристрої та предмети інтер'єру. Цікаво, що до народження дитини, принц Гаррі подбав про те, щоб у Меган було все необхідне.

Близькі турбуються: у Меган Маркл з'явилася непроста залежність

Меган Маркл зіткнулася з непростою залежністю (фото: GettyImages)

Подруга герцогині, також розповіла, що покупок зібралося настільки багато, що принц Гаррі вже задумався, чи не потрібна його дружині допомога психолога.

Можливо куплені предмети інтер'єру і не будуть припадати пилом на полицях, оскільки в новому будинку в Віндзорі, незважаючи на ремонт, Меган вирішила повністю переробити дитячу кімнату. Вона вважає, що дитяча, яка виконана в сіро-бежевих тонах, не підходить до характеру її первістка.

При цьому Меган Маркл найняла відомого дизайнера Вікі Чарльз, щоб та повністю змінила інтер'єр кімнати Арчі, зробивши його більш "живим" та яскравим.

Нагадаємо, що Дональд Трамп, який нещодавно назвав Меган Маркл противною, запевнив, що він з великою повагою ставиться до герцогів Сассекських.

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