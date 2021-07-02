Благодійний фонд Ложкіна приєднався до акції "Таблеточек" і додав до мільйона гривень ще 1 млн

"Наш з Надією Шаломовою благодійний фонд, як і було обіцяно на старті акції "Свята без хвороби", подвоїв кожен внесок. Тепер мільйонів стало два, а це значить, що вдвічі більше дітей зможуть наблизитися до одужання", - пише Ложкін.

Він також подякував Ользі Кудіненко, засновнику "Таблеточек", за чергову можливість допомогти сотням дітей повернутися до повноцінного життя. За словами Ложкіна, співпраця його фонду і "Таблеточек" триває вже не один рік.

За цей час Благодійний фонд Бориса Ложкіна передав на лікування дітей, що борються з раком, вже чотири мільйони гривень.

"Ми точно знаємо, куди піде кожна благодійна гривня. 500 дітей і 21 онковідділення, що знаходяться під постійною опікою "Таблеточек", потребують цих грошах щодня", - додав Ложкін.

За даними фонду "Таблеточки", в Україні щорічно виявляють онкологічне захворювання майже у 1000 дітей. При цьому дитячий рак піддається лікуванню. Для цього потрібно, щоб саме лікування мало системний характер і допомога була надана вчасно. Саме на ці цілі й спрямовуються благодійні внески донорів "Таблеточек".

"Раку не місце на дитячому святі. Завдяки вашій щедрості діти швидше повернуться з лікарень додому і будуть святкувати дні народження здоровими", - відзначили у "Таблеточках" з приводу завершення акції.