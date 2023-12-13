Бизнес на "волонтерке". Внук известного профессора погорел на перепродаже кислородного концентратора

Скандальные истории с перепродажей кислородных концентраторов, предоставленных для спасения человеческих жизней благотворительными организациями в разгар пандемии COVID-19, получили огласку еще до начала полномасштабной войны. Однако, как оказалось, некоторые "дельцы" до сих пор пытаются заработать подобным способом.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об очередной шокирующей истории, обнародованной в Facebook соучредителем благотворительного фонда "СВОИ" и руководительницей программы "Палиативная помощь" Лесей Литвиновой (Александрой Коваль), ныне находящейся в рядах ВСУ.
В конце прошлой недели Лесе Литвиновой позвонили по телефону с вопросом, продается ли кислородный концентратор. Женщина ответила, что фонд предоставляет эти устройства в безвозмездное пользование пациентам, а коммерческие предложения - не их история.
"Как выяснилось, именно коммерческое предложение человек и искал. А пока искал - нашел на OLX аппарат с моим номером телефона на шилдике. Еще во времена ковида каждый аппарат оформлялся металлической небольшой табличкой с номером аппарата, названием фонда и моим номером телефона, чтобы облегчить коммуникацию с теми, кто пользовался техникой фонда", - объяснила соучредитель фонда.
После этого "свеженькое" объявление о продаже кислородного концентратора за неполных 10 тысяч гривен было быстро найдено в сети.
"Горячее" предложение (скриншот: facebook.com/LitvinovaLesya)
"Чтобы подчеркнуть, насколько цена дешевая, одной из фоток в объявлении был кусок нашего акта приема-передачи. Если внимательно присмотреться, даже можно было увидеть кусочек фразы "вернуть в случае ненужности", - отметила Литвинова.
Полная стоимость прибора составляла 25 тысяч гривен (скриншот: facebook.com/LitvinovaLesya)
На фото можно также заметить, что кислородный концентратор был передан другому лицу бесплатно.
Для того чтобы вывести мошенников на чистую воду, им позвонили по указанному в объявлении телефону и договорились о встрече якобы для "покупки" прибора.
"Адрес, по которому предложили встретиться, совпадал с адресом, указанным в табличке выдачи аппарата по номеру 0892, фото которого и было в объявлении", - уточнила пани Леся.
Она рассказала, что для "покупки" активисты переписали номера купюр, подготовили документы для подтверждения права фонда на собственность и документы, удостоверяющие личность "покупателей".
На назначенную с мошенником встречу решили пойти четыре человека. Они запланировали "приобрести" аппарат и вызвать полицию.
"Теоретически, можно было пойти другим путем - сначала писать заявление, а потом ждать, что сделает полиция. Но так мы уже делали в мае 2022 года и до сих пор ждем. А цена в объявлении была настолько "сладкая", что через несколько часов он уже был бы продан другому желающему", - объяснила такое решение волонтер и военнослужащая.
По словам Литвиновой, на место встречи с ее знакомыми пришел хорошо одетый парень, который выглядел лет на 16.
"Ниц не похож на человека, который пытается продать хоть что-то, хоть за какие-то деньги. Даже возникла мысль, что здесь какая-то ошибка. Тем более, что он довольно долго звонил куда-то, ждал ключи от квартиры, не мог нормально открыть дверь с первой попытки", - рассказала женщина.
Молодой человек во время встречи с активистами (фото: facebook.com/LitvinovaLesya)
Когда "покупатели" вошли в дом, одна из девушек позвонила в полицию и объяснила, что сейчас происходит.
В это время юный продавец "достаточно неуклюже пытался объяснить как аппарат работает, искал подсказки в бумагах, которые были вместе с аппаратом (акты от фонда и памятка пациенту)".
На аппарате сохранилась наклейка с названием фонда и номерами (фото: facebook.com/LitvinovaLesya)
В то же время он "любезно позволил включить камеру, чтобы "записать инструктаж". Следовательно, весь процесс (включая передачу денег) был заснят.
После завершения процесса расчета за покупку, активистка показала парню все необходимые документы и объяснила, что вскоре приедет полиция.
Патрульные действительно быстро приехали на вызов, сориентировались в ситуации, сделали фото объявления о продаже концентратора (пропавшего уже через несколько минут) и вызвали следственно-оперативную группу (СОГ).
Полицейский во время вызова (фото: facebook.com/LitvinovaLesya)
Между тем оказалось, что "малому предпринимателю" все же было 18 лет. Он прогнозировано позвонил родителям за помощью.
По словам соучредительницы благотворительного фонда, "дедушка у парня был небезызвестным профессором, врачом узкой специализации".
"Аппарат был выдан для него - возраст, ковид, тяжелое состояние, как выяснилось - смерть вскоре после того, как концентратор был привезен. Дети пошли по стопам отца. Частная клиника, построенная на его имени, та же узкая специализация, годы и годы как больничной практики, так и преподавания в Богомольца", - рассказала Литвинова.
"Афера" не удалась (фото: facebook.com/LitvinovaLesya)
Уже вскоре на место происшествия приехала красивая и ухоженная женщина в норковой шубе - "панидоктор Мама". Она появилась быстро и эффектно - с "наездами", угрозами и нецензурной лексикой.
После разнообразных попыток обвинить активистов в сложившейся ситуации, мать юного мошенника пошла говорить лицом к лицу с дознавателем Шевченковского управления полиции, который приехал в составе СОГ.
"Судя по всему, переговоры прошли удачно. Потому что после них господин дознаватель сообщил (на камеру, под запись), что изымать деньги в качестве доказательств он не видит оснований. И вообще ничего не видит, кроме концентратора (который к тому времени вынесли за пределы дома) и его реальных владельцев (фонд), которые здесь непонятно что делают", - подчеркнула рассказчик.
Литвинова уточнила, что "жалобу на него на горячую линию оформили", хотя и не очень верится в то, что она каким-то образом поможет.
Она добавила, что заявление об обстоятельствах происшествия у активистов приняли и зарегистрировали в едином учете заявлений по номеру 70063. А вот вносить данные в Единый реестр досудебных расследований сначала, похоже, не планировали. Это было сделано уже позже, после того, как история получила огласку в сети.
"И, знаете, меня не удивляет поведение парня. Судя по всему, мамина любимая черешенка привыкла получать все и сразу... Меня не удивляет поведение родителей... Их больше беспокоило то, что какие-то холопы посмели нагло лезть к ним со своими претензиями", - призналась волонтер.
В то же время она отметила, что после таких историй ей стыдно.
"Стыдно смотреть в глаза тем, кто отдает последнее, чтобы помочь другим. Стыдно, потому что я не могу защитить их помощь от мальчиков-мажоров и их хамовитых родителей", - подытожила женщина.
Такие ситуации шокируют (скриншот: facebook.com/LitvinovaLesya)
Напомним, ранее мы рассказывали, как мошенники с OLX украли сумасшедшую сумму помощи ВСУ.
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