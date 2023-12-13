Бизнес на "волонтерке". Внук известного профессора погорел на перепродаже кислородного концентратора

С чего все началось

В конце прошлой недели Лесе Литвиновой позвонили по телефону с вопросом, продается ли кислородный концентратор. Женщина ответила, что фонд предоставляет эти устройства в безвозмездное пользование пациентам, а коммерческие предложения - не их история.

"Как выяснилось, именно коммерческое предложение человек и искал. А пока искал - нашел на OLX аппарат с моим номером телефона на шилдике. Еще во времена ковида каждый аппарат оформлялся металлической небольшой табличкой с номером аппарата, названием фонда и моим номером телефона, чтобы облегчить коммуникацию с теми, кто пользовался техникой фонда", - объяснила соучредитель фонда.

После этого "свеженькое" объявление о продаже кислородного концентратора за неполных 10 тысяч гривен было быстро найдено в сети.

"Горячее" предложение (скриншот: facebook.com/LitvinovaLesya)

"Чтобы подчеркнуть, насколько цена дешевая, одной из фоток в объявлении был кусок нашего акта приема-передачи. Если внимательно присмотреться, даже можно было увидеть кусочек фразы "вернуть в случае ненужности", - отметила Литвинова.

Полная стоимость прибора составляла 25 тысяч гривен (скриншот: facebook.com/LitvinovaLesya)

На фото можно также заметить, что кислородный концентратор был передан другому лицу бесплатно.

"Покупка" концентратора

Для того чтобы вывести мошенников на чистую воду, им позвонили по указанному в объявлении телефону и договорились о встрече якобы для "покупки" прибора.

"Адрес, по которому предложили встретиться, совпадал с адресом, указанным в табличке выдачи аппарата по номеру 0892, фото которого и было в объявлении", - уточнила пани Леся.

Она рассказала, что для "покупки" активисты переписали номера купюр, подготовили документы для подтверждения права фонда на собственность и документы, удостоверяющие личность "покупателей".

На назначенную с мошенником встречу решили пойти четыре человека. Они запланировали "приобрести" аппарат и вызвать полицию.

"Теоретически, можно было пойти другим путем - сначала писать заявление, а потом ждать, что сделает полиция. Но так мы уже делали в мае 2022 года и до сих пор ждем. А цена в объявлении была настолько "сладкая", что через несколько часов он уже был бы продан другому желающему", - объяснила такое решение волонтер и военнослужащая.

Кто оказался мошенником

По словам Литвиновой, на место встречи с ее знакомыми пришел хорошо одетый парень, который выглядел лет на 16.

"Ниц не похож на человека, который пытается продать хоть что-то, хоть за какие-то деньги. Даже возникла мысль, что здесь какая-то ошибка. Тем более, что он довольно долго звонил куда-то, ждал ключи от квартиры, не мог нормально открыть дверь с первой попытки", - рассказала женщина.

Молодой человек во время встречи с активистами (фото: facebook.com/LitvinovaLesya)

Когда "покупатели" вошли в дом, одна из девушек позвонила в полицию и объяснила, что сейчас происходит.

В это время юный продавец "достаточно неуклюже пытался объяснить как аппарат работает, искал подсказки в бумагах, которые были вместе с аппаратом (акты от фонда и памятка пациенту)".

На аппарате сохранилась наклейка с названием фонда и номерами (фото: facebook.com/LitvinovaLesya)

В то же время он "любезно позволил включить камеру, чтобы "записать инструктаж". Следовательно, весь процесс (включая передачу денег) был заснят.

Что узнала полиция

После завершения процесса расчета за покупку, активистка показала парню все необходимые документы и объяснила, что вскоре приедет полиция.

Патрульные действительно быстро приехали на вызов, сориентировались в ситуации, сделали фото объявления о продаже концентратора (пропавшего уже через несколько минут) и вызвали следственно-оперативную группу (СОГ).

Полицейский во время вызова (фото: facebook.com/LitvinovaLesya)

Между тем оказалось, что "малому предпринимателю" все же было 18 лет. Он прогнозировано позвонил родителям за помощью.

По словам соучредительницы благотворительного фонда, "дедушка у парня был небезызвестным профессором, врачом узкой специализации".

"Аппарат был выдан для него - возраст, ковид, тяжелое состояние, как выяснилось - смерть вскоре после того, как концентратор был привезен. Дети пошли по стопам отца. Частная клиника, построенная на его имени, та же узкая специализация, годы и годы как больничной практики, так и преподавания в Богомольца", - рассказала Литвинова.

"Афера" не удалась (фото: facebook.com/LitvinovaLesya)

Семейный "протекторат"

Уже вскоре на место происшествия приехала красивая и ухоженная женщина в норковой шубе - "панидоктор Мама". Она появилась быстро и эффектно - с "наездами", угрозами и нецензурной лексикой.

После разнообразных попыток обвинить активистов в сложившейся ситуации, мать юного мошенника пошла говорить лицом к лицу с дознавателем Шевченковского управления полиции, который приехал в составе СОГ.

"Судя по всему, переговоры прошли удачно. Потому что после них господин дознаватель сообщил (на камеру, под запись), что изымать деньги в качестве доказательств он не видит оснований. И вообще ничего не видит, кроме концентратора (который к тому времени вынесли за пределы дома) и его реальных владельцев (фонд), которые здесь непонятно что делают", - подчеркнула рассказчик.

Литвинова уточнила, что "жалобу на него на горячую линию оформили", хотя и не очень верится в то, что она каким-то образом поможет.

Она добавила, что заявление об обстоятельствах происшествия у активистов приняли и зарегистрировали в едином учете заявлений по номеру 70063. А вот вносить данные в Единый реестр досудебных расследований сначала, похоже, не планировали. Это было сделано уже позже, после того, как история получила огласку в сети.

"И, знаете, меня не удивляет поведение парня. Судя по всему, мамина любимая черешенка привыкла получать все и сразу... Меня не удивляет поведение родителей... Их больше беспокоило то, что какие-то холопы посмели нагло лезть к ним со своими претензиями", - призналась волонтер.

В то же время она отметила, что после таких историй ей стыдно.

"Стыдно смотреть в глаза тем, кто отдает последнее, чтобы помочь другим. Стыдно, потому что я не могу защитить их помощь от мальчиков-мажоров и их хамовитых родителей", - подытожила женщина.

Такие ситуации шокируют (скриншот: facebook.com/LitvinovaLesya)