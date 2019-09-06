Бізнес в РФ і десятки квартир: відомий нардеп "забув" вказати у декларації дружину

Тарас Козак, скандальний народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" та власник кількох українських телеканалів ("112", NewsOne, ZIK), не вказав у декларації свою цивільну дружину, у якої виявився спільний бізнес в РФ з дружиною Віктора Медведчука, десятки квартир і підприємство. Про це йдеться в сюжеті програми "Схеми: корупція в деталях".

Тарас Козак при складанні декларації приховав наявність цивільної дружини Наталії Лавренюк, з якою проживає разом вже 10 років і виховує спільну дитину. Відомо також, що Лавренюк його супроводжує у відрядженнях і вони перебувають у фактичних шлюбних відносинах. У неї є два паспорти – російський і український.

У Наталії Лавренюк, уродженки Львова, є 25% акцій компанії "НЗНП Трейд". Ця компанія займається бурінням нафтових свердловин в Ханти-Мансійську, Росія. 61% акцій цієї компанії належить Оксані Марченко, дружини Віктора Медведчука. Частка Марченко вказана, як частка кіпрської компанії Ventolor Holding LTD, яка через фірму TUMILLON INVESSTMENTS LTD повністю належить Марченко.

Фото: radiosvoboda.org

Також журналісти виявили у Наталії Лавренюк 12 квартир у Львові та Києві, десяток ділянок землі в Київській області та підприємство "Лілія", яке за даними податкової, не приносить їй дохід. За останні 14 років дохід Лавренчук склав всього 5 мільйонів доларів, що ніяк не відповідає кількості нерухомості, яким вона володіє.

Фото: radiosvoboda.org

Сам Тарас Козак зізнався, що у нього є спільна дитина з Лавренюк, проте відповісти на питання, чому він не вказав цивільну дружину в декларації – відмовився.

Тарас Козак порушив закон - він не вказав у декларації цивільну дружину (Відео:YouTube/Радіо Свобода)

Експерти вважають, що Тарас Козак порушив правила декларування, так як фактично він перебуває у шлюбі з громадянкою Лавренюк.

"Якщо є факти спільних поїздок, якщо відомо, що є неповнолітні діти, але в декларації не зазначено, наприклад, особи, з якою є така дитина, з якої були подорожі, як з членом сім'ї, або особи, з якою не зареєстрований шлюб, але є спільне проживання, то можна говорити, що це порушення декларування. Що це приховування як дитини, яка повинна бути вказаною в декларації, так і умовно співмешканця або співмешканки. Навіть якщо декларант з цією особою не жив і не ночував всі 365 днів в році. Але якщо вони якийсь час проводили разом, якщо є спільна дитина, якщо є спільні подорожі – значить, спільні права та обов'язки. А значить, повинні були декларуватися ці люди", - зазначила експерт громадської організації "Центр протидії корупції" Галина Чижик.

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