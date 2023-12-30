Бизнес на клубнике в шоколаде. Как 26-летняя одесситка под обстрелами радует украинцев вкусностями

Как зародился бизнес Дарьи

Шоколадный цех Fraga находится в Одессе на Ришельевской. Это - самый центр города, где очень удобно подхватить свой заказ, если хочется сэкономить на доставке, или когда есть просто свободные часы. Минус - это старый жилищный фонд, где бомбоубежищ нет.

Продажи бренда растут через Instagram, "сарафанное радио", поставка ягод, фруктов и драже в шоколаде кафе. Здесь работает не вывеска, а верная стратегия и репутация.

Дарья рассказывает, что недавно зашла в тупик, хотя определенный круг клиентов сформировался, репутация, продукт были. Тогда основательница пошла на бизнес-консультацию, а затем привлекла к проекту партнершу - бизнес-стратега.

"Я понимала, что максимально интуитивно построила бизнес, а вот куда дальше? У нас уже было очень много клиентов, я не справлялась сама и не умела делегировать, я должна научиться быть предпринимателем", - вспоминает Дарья.

Дарья Степаненко (фото: instagram.com/znamerovskaya_)

Ее партнерша Оксана Козонова опытный предприниматель - она соучредительница украинской компании по производству кофе и сети кофеен. Производитель кофе имеет контакты со многими кофейнями, а где кофе - там и сладости. Но в первую очередь Оксана - стратег. Так что с ее приходом шоколадный дом получил толчок к развитию.

Однако все начиналось без масштабных планов. По образованию Дарья - архитектор.

"История запуска Fraga связана с моим бывшим парнем. Он моряк, когда был в рейсах, ему было тяжеловато. Поэтому позвонил однажды и сказал: все, возвращаюсь, начинаем свое дело", - вспоминает Дарья.

"Но он до сих пор ходит в рейсы. А в бизнес погрузилась я. Я с детства пекла, даже делала торты маминым подружкам на заказ, они платили какую-то копеечку. Предложила: скоро 14 февраля, 8 марта, давай попробуем что-нибудь сделать вкусное для влюбленных, девушек?" - рассказывает девушка.

Тогда они потратили на вкусности около 10-15 тысяч гривен. Это был шоколад и маленькая партия клубники. Более дорогой была клубника - в марте 2020 года она стоила по 400 гривен за кило. Шоколада начинающие бизнесмены взяли немного, разного, чтобы попробовать: какой нравится, какой не нравится и выбрать будущего поставщика.

На самом деле, это могут быть небольшие инвестиции. На рынке многие молодые девушки и ребята пробуют делать такой продукт, учатся. Но у опытных шоколатье требования к своей продукции выше: там не очень аккуратно мокнули, неэстетично, там еще какой-то визуальный или вкусовой брак.

Будущий бизнес стартовал за неделю до пандемии COVID-19. Дарья сделала страницу в Instagram. Сначала пришли знакомые, которые точно знали, как она вкусно готовит. Затем грянул "ковод", и закази подарка или вкусняшек для себя с доставкой стали спасением.

О масштабировании бизнеса Дарья говорит в пересчете на шоколад: в начале 2,5 кг шоколада хватало на две недели. Теперь уходит 10 килограммов в день. И людей в команде уже десять.

Крафтовые вкусности из Одессы (фото: instagram.com/fraga.est.2020)

Шоколатье - это не просто

Только кажется, что клубника в шоколаде - это очень простое дело. Берешь, топишь шоколад, вмокаешь клубнику и оставляешь застывать. И все. Корреспондент РБК-Украина попробовала это "простое дело" - и получилось, что хвостик клубники не держится, шоколад покрывает ягодку неравномерно и застывает полосато. Шоколатье рядом делал это выверенно и быстро. А для того чтобы сделать орешки в шоколаде, применяется аппарат, похожий на барабан, в который заливается шоколад, забрасываются орешки, и он начинает вращаться, перемешивая продукты.

Полтора года назад, когда Дарья решила немного расширить бизнес и искала кондитеров, которые могли бы взять на себя производство клубники в шоколаде, она столкнулась с большой проблемой: кондитеров найти было невозможно. Тогда партнерша Оксана предложила: давай популяризировать новую профессию - шоколатье. В свое время так же вводилась профессия бариста - само название казалось странным, но сейчас это - одна из самых популярных профессий для молодежи. Так что дали объявление: ищем шоколатье. Обязательно - без опыта.

"В будущем мы хотим создать собственную школу шоколатье", - делится предпринимательница.

Клубника в шоколаде (фото: instagram.com/fraga.est.2020)

Вместе с командой придумали удобный график, без перегрузок. Добавили бонусы от выработок и т.д. И в компанию начали звонить не только молодежь, но и опытные мужчины лет 40-50 - они хотели сотрудничать.

"Мы производили свою технологию, как правильно вмакать каждую ягодку, чтобы не задеть нигде пальчиком, чтобы не сделать пузырь. Потому что шоколад, когда ты его перемешиваешь во время темперирования, набирает воздух и потом могут быть сюрпризы в производстве. А поверхность ягоды в шоколаде должна быть абсолютно ровной, декор коробки должен быть идеальным - таким, каким я его "увидела", придумала. У нас есть своя система расположения ягодок в коробках", - говорит молодая предпринимательница.

Крафтовые вкусности из Одессы (фото: instagram.com/fraga.est.2020)

Из чего делают вкусности?

Сезон украинской клубники - с июня по начало ноября. А с ноября по май Дарья работает клубникой из Греции или Испании. Конечно, тогда и ягода, и продукция дорожает. Хотя во времена полномасштабного вторжения, оккупации части плодородного юга, препятствования работе фермеров по всей Украине, украинская тоже била ценовые рекорды.

Шоколад - только бельгийский, потому что это признанное в мире качество. Он хранится в виде маленьких калет (шоколадных монеток).

Насколько стоимость конечного продукта в условиях войны оказывает влияние на лояльность клиентов? Зависит от того, на чем основывается эта лояльность. Если на демпинге, то лишиться клиента можно. А если на сервисе и личном отношении, то бизнес выдержит.

"Честно говоря, у меня в начале бизнес строился на сарафанном радио. Людям нравилось покупать у меня. Даже когда у нас появился аккаунт - менеджер, люди писали: "Дашенька, а можете собрать нам коробочку?" Они привыкли, что длительный время я делала почти все сама. Я была таким гибридным сотрудником, который работал на всех этапах - от выбора клубники до организации доставки. Поэтому у нас максимальное доверие, любовь, клиенты знают нас по имени. И мы никогда не сталкивались с вопросом: "А почему у вас клубника подорожала?" Люди лояльные, они понимают, что есть сезон и несезон. Они тоже видят рост цен", - рассказывает основательница Fraga.

Сегодня Степаненко с коллегами собирает вкусные коробочки не только из клубники в шоколаде, но и из фиников, голубики, малины, орехов, сезонных фруктов - инжира, черешни и т.д. Шоколад - черный, белый, розовый (с привкусом клубники), молочный, матча - шоколад зеленого цвета. Последний появился летом 2023 года.

"Это микс вкусного матча-чая и белого шоколада. Я не училась этому где-то, просто возникают идеи. Почему бы не попытаться смиксировать матча и шоколад? А почему бы не мокать в шоколад финики? Идея приходит, и я экспериментирую", - делится Дар 'я.

Например, так появилась сублимированная малина - дегидрированная ягода. Это когда берут ягодку и полностью убирают из нее воду. У такого продукта срок хранения достаточно велик. Такую ягоду в шоколаде можно отправлять по всей Украине, можно отложить и съесть не сразу или максимум через два дня, как со свежей клубникой, а через месяц.

Процесс производства вкусняшек

О технике и важных мелочах

Первые полгода бизнес размещался у его основательницы дома. Все, что оставалось сугубо Дарьиным - это кровать. Все остальное занимала Fraga.

"Бюджета на контент, аренду студии или оплату услуг фотографа у меня не было. Поэтому первые фото подарочных коробочек я делала на своей кровати дома на стареньком iPhone 8. Поэтому у некоторых клиентов впоследствии появилась ассоциация - фото сладостей на постели - мы. Считайте - одна из наших фишек", - улыбается Дарья.

На вопрос о других фишках, Дарья говорит: "Знаете, я над ответом на этот вопрос в свое время тоже сидела и думала".

"Бизнес - это отражение владельца. Я - перфекционист, поэтому вся моя команда заморачивается над мелочами. От декора ягодки до текста на открытке, который мы иногда складываем всей командой. Например, шоколад должен быть правильно темперирован - растоплен при правильной температуре, чтобы вы могли его держать в ручках, есть и он не растаял. В таких нюансах наша фишка", - объясняет девушка.

Первые фото подарочных коробочек девушка делала на своей кровати (фото: instagram.com/fraga.est.2020)

Так было и с названием. Нейминг - очень важная составляющая бренда. Fraga - это клубника из… латыни. Почему из латыни? Потому что перебирали все возможные языки, и на латыни звучит самое интересное.

Еще один пример - когда искали формулу матча-шоколада, оказалось, что чай должен быть самого высокого сорта, иначе цвет получается не тот. Чтобы сделать вывод пришлось экспериментировать.

После полугода работы дома, нашли помещение, сделали ремонт. Пришлось купить холодильник для хранения клубники. Затем - еще один. Дополнительное оборудование для более большого темперирования шоколада.

Каждое утро приходит большой объем свежей ягоды, которую нужно быстро перебрать. Ту, которая не проходит отбор, раньше отдавали в кафе на смузи. Но в 2024 году предпринимательница хочет запустить линию конфитюра. Это еще один товар, который выдерживает время хранения и может посылаться по почте по всей Украине. Поставщики уже проверены, хотя сначала найти своего производителя было тоже проблемой: пытались подложить некондиционную ягоду, отгрузить ее меньше, чем указано в накладной и т.д.

Матча-шоколад (фото: instagram.com/fraga.est.2020)

О людях, планах и эмоциях

Праздники - время, когда заказов очень много. К примеру, перед 14 февраля 2023 года Дарья перестала принимать заказы за два дня. Но один очень настойчивый мужчина обрывал телефон, писал во все мессенджеры: "Умоляю, примите мой заказ, спасите отношения". Пришлось спасать, как отказать при такой вере в силу твоего продукта?

Сегодня процентов 70 клиентов Fraga - в Одессе. В планах - перевернуть статистику и захватывать другие города.

"Мы хотим выйти в Киев, нас об этом просят даже некоторые кофейни, они бы заказывали у нас продукт. В Одессе каждый день мы собираем заказы на 5-6 кофеен минимум", - говорит основательница вкусного бизнеса.

Первый клиент - кофейни - пришел после рекламной съемки. Но не потому, что увидели и заинтересовались, а потому, что попробовали. У Дарьи осталась клубника, которую она просто отдала кафе: поставьте на витрину, может кто-то купит. На следующий день ей позвонили и забронировали голубику в шоколаде.

Оглядываясь почти на два года великой войны, Дарья говорит, что не ожидала такого развития в это время. В начале масштабной войны она работала одна. Родителям сказала: "Мой бизнес - это мой ребенок, как я его оставлю?" В 2022 году было такое, что шоколад топили на свечах, когда не было света. Я тогда смотрела на все это и плакала. Потом купили генератор, к этой зиме подготовились хорошо.

"Единственное что, конечно, бывает страшно. Бывают периоды, когда тревога каждую ночь и вся Одесса не спит. Не спит наш аккаунт-менеджер. Люди, сидя в бомбоубежище, пишут в это время в директ (а это где-то в 4-5 утра), что хотят сделать заказ на завтра. А мы их принимаем. Вот такая вера в завтрашний день", - улыбается Дарья.

Дарья хочет, чтобы ее вкусности попробовали все украинцы (фото: instagram.com/fraga.est.2020)