Бізнес з нуля: топ найкращих книг для підприємців

Будь ви початківець або вже досвідчений підприємець, завжди важливо бути на плаву, постійно дізнаватися інсайти, аналізувати кейси інших компаній і не боятися застосовувати теорію на практиці. Саме хороші бізнес-книги можуть дати вам "їжу для розуму", а також практичні поради по розвитку своєї справи.

Для зручності та економії часу пропонуємо вам слухати аудіокниги. В автомобілі, громадському транспорті, під час приготування вечері або ранкової пробіжки - вмикайте у своїх смартфонах бізнес-літературу, щоб ваш вільний від роботи час проходив з ще більшою користю.

Разом з медіасервісом MEGOGO ми зібрали найкращі аудіокниги для підприємців. Вони навчать вас швидко приймати рішення, що впливають на довгострокову перспективу, вигравати у конкурентів, закохувати в себе клієнтів, перетворювати співробітників в адептів вашої компанії, грамотно використовувати ресурси і більше встигати.

Бізнес з нуля. Метод Lean Startup для швидкого тестування ідей та вибору бізнес-моделі (Ерік Рис)

Придумати ідею і потім реалізувати її не так складно. Складно зробити так, щоб продукт продавався, щоб він ріс і був упізнаваним. Прослухавши цю книгу, ви зовсім по-іншому станете дивитися на процес реалізації нових ідей - будь ви стартапер або керівник давно працюючого бізнесу.

У своїй книзі автор наводить різні методи, що має строго певні кроки. Основна його ідея полягає у швидкому тестуванні нових продуктів на реальних споживачів і постійному коректуванні бізнес-моделі.

Аудіокнигу можна послухати за посиланням.

Ноу-хау: 8 навичок, якими необхідно володіти, щоб домагатися результатів у бізнесі (Рем Чаран)

Рем Чаран детально виклав свій досвід в міжнародних компаніях і поділився унікальними ідеями, які, за його словами, допоможуть підприємцям побудувати успішну компанію, поліпшити існуючу стратегію і репутацію бренду. Але найбільший плюс книги - це практичність рекомендацій автора: ніяких вам гарних замилених теорій, які змушують чухати потилицю і говорити: "Так, це цікаво, але що мені робити в понеділок вранці?". Для Рема Чарана саме можливість застосувати його ідеї "у понеділок вранці" є головним критерієм їх правильності.

Аудіокнигу можна послухати за посиланням.

Управління бізнесом за методиками спецназу: Поради снайпера, який став генеральним директором (Брендон Уебб, Джон Девід Манн)

Вас може здивувати, що колишній снайпер підрозділу "морських котиків" написав бізнес-книги. Але в цьому немає нічого дивного. Бійці загонів особливого призначення володіють навичками, які, по-перше, допомагають їм успішно впоратися із завданням, а по-друге, надзвичайно ефективні не тільки на війні, але і в бізнесі. Брендон Уебб успішно застосував досвід, отриманий за час служби у ВМС США, коли створював власну медіамережу Hurricane Group, Inc.

У своїй книзі Брендон розповідає про уроки, які отримав за час військової служби та які допоможуть кожному підприємцю стати "спецназівцем в бізнесі".

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Азіатський стиль управління: як керують бізнесом у Китаї, Японії і Південній Кореї (Сінг Онг Ю)

Щоб встановити довгострокові довірчі відносини зі східними керівниками, їхніми західним колегам необхідно розуміти основні елементи ділової культури Сходу і тонкощі ведення переговорів.

У своїй книзі бізнес-консультант з Сінгапуру Сінг Онг Ю розглядає різні моделі китайської, японської та корейської системи управління, а також теорії, що лежать в їх основі. Він наводить приклади успішних і невдалих спроб виходу західних компаній на східні ринки. Завдяки знанням, докладно викладених у цій аудіокнизі, вам буде простіше зрозуміти азіатських партнерів і вибудувати з ними успішне співробітництво.

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Листи Безоса: 14 принципів росту бізнесу від Amazon (Стів Андерсон)

Що сприяло безпрецедентному росту компанії Amazon? Як Джефф Безос, засновник і глава компанії, зумів перетворити книжковий магазин в бізнес вартістю трильйон доларів? Безос не приховує секрет успіху: щорічно він розповідає про свою стратегію і принципи управління в листах до акціонерів.

Стів Андерсон уважно вивчив всі листи Безоса і виділив 14 ключових принципів росту бізнесу від Amazon. Ви дізнаєтеся, як Джефф Безос керує своєю компанією, і зможете застосувати ці принципи в будь-якому бізнесі і в будь-якій стратегії.

Аудіокнигу можна послухати за посиланням.

Alibaba і розумний бізнес майбутнього: Як оцифровка бізнес-процесів змінила погляд на стратегію (Цзен Мін)

Керівники вже не встигають постійно адаптувати під бізнес все нові і нові винаходи. Роль настроювача процесів повинен взяти на себе штучний інтелект: він швидше і краще будь-якої людини вибере правильну ціну, вибудує самий короткий ланцюжок поставок, попередить про зміну попиту і спрогнозує, що і коли треба закупити. А щоб все це стало можливим, всі бізнес-процеси компанії повинні бути оцифровані. Саме так зараз конкурують ІТ-гіганти світового бізнесу, включаючи Alibaba, яка в цій області домоглася вражаючих успіхів.

У книзі розказано про внутрішню кухню Alibaba, основні стратегії і нюанси розвитку розумного бізнесу. Написана головним стратегом компанії, ця книга - цінне керівництво для тих, хто хоче впевнено почувати себе в океані нової цифрової економіки.

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Найсильніші. Бізнес за правилами Netflix (Патті МакКорд)

Петті Маккорд - легенда американського HR, консультант з питань культури і лідерства, директор з персоналу Netflix. За свою кар'єру в Netflix Петті вдалося створити сильну талановиту команду і розвинути професійні навички співробітників компанії, що займає одну з лідируючих позицій серед розважальних корпорацій світу. Петті виробила власні методи і створила культурний кодекс Netflix. Вона вважає, що у кожної людини є сили і талант, а завдання менеджера ці якості побачити і розвинути.

Ділячись секретами управління персоналом, Петті показує, як розроблені нею методи можуть бути застосовані в бізнесі. У кінці кожного розділу наводяться основні тези і запитання, над якими варто задуматися.

Аудіокнигу можна послухати за посиланням.

Моє життя і робота / Моє життя та робота (Генрі Форд)

Про Генрі Форда ще за його життя складали легенди, і досі деякі факти його біографії не є остаточно підтвердженими або спростованими. Проте незаперечним залишається те, що сенсом його життя була робота. Про те, як виглядає і працює ідеальний продавець у компанії Форда, справді нам потрібні автомобілі і навіщо привчати дітей інвестувати в себе - у цій унікальній аудіокнизі.

Це не тільки мемуари геніального інженера, але і квінтесенція життєвої мудрості з перших вуст "батька" автопромисловості США, філософія великого бізнесу і досвід заснування найбільшої в людській історії індустрії. Генрі Форд "мовчав" протягом свого життя, не спілкувався з пресою і не давав жодних інтерв'ю, але всі погляди і одкровення висловив у своїй єдиній книзі.

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101 успішний кейс від брендів зі світовим ім'ям (Джайлс Льюри)

Історії Pinterest, Chanel № 5, Corona, Brewdog, Spanx, LG, KFC, WWF, "Світових рекордів Гіннеса", Coca-Cola та інших всесвітньо відомих брендів в одній книзі. Всі кейси розподілені за розділами, тому являють собою переконливий інструментарій, підкріплений досвідом компаній зі світовим ім'ям.

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PIXAR. Перезавантаження. Геніальна книга з антикризового управління (Лоуренс Леві)

Компанія, яка змусила всіх закохатися в великий анімаційний світ. Раніше вона була куплена Стівом Джобсом у Джорджа Лукаса всього за 5 мільйонів доларів, а сьогодні оцінюється в десятки мільярдів. У своїй книзі Лоуренс Леві - юрист, бізнес-консультант, перший фінансовий директор Pixar і права рука Стіва Джобса - розповідає, що саме стало рушійною силою Pixar і як їй вдалося впоратися з численними труднощами.

Книга розповідає натхненні історії про людей, які не побоялися вийти за рамки стандартів, про унікальні ефективних процесів і ключові рішення, які повністю змінили свідомість споживачів. А також про те, як грамотне управління керівників і контроль над ситуацією можуть протистояти будь-яким ризикам.

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Раніше ми писали про найкращі книги для літньої відпустки.