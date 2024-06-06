Бойцы разных бригад записали отзывы на технику от Днепра

Днепр является лидером по обеспечению сил обороны необходимой техникой и транспортом. Еженедельно город доставляет бойцам все, что они заказывают, и учитывает их отзывы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Днепровского горсовета.

В частности, Днепр предоставил защитникам 200 новых квадроциклов, удобных для выполнения боевых задач и эвакуации раненых.

"Мы, бойцы 110-й механизированной бригады имени Марка Безручко, благодарим за помощь, за квадроциклы мэра Бориса Филатова и жителей города Днепра. Слава Украине!" – говорят военные.

В то же время Днепр системно покупает дроны разного типа.

"От имени бойцов 42-й отдельной механизированной бригады хотим выразить искреннюю благодарность за предоставленные дроны. Они будут работать на фронте. Будут делать аэроразведку, корректировку и уничтожать врага", - комментируют украинские защитники.