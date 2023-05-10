Бейте подушку, кричите в лесу: как выпустить гнев и никому не навредить

Украинцы уже более года находятся в состоянии стресса и тревожности. И порой просто необходимо выпустить пар, снять напряжение и избавиться от гнева и злости, которые накрывают с головой.
Какие экологические способы помогут быстро вернуть себе равновесие и при этом они не навредят окружающим, рассказали в Telegram-канале "Психологическая поддержка".
Проявление негативных эмоций и злости - это норма жизни. Особенно в современных условиях, когда миллионы украинцев чувствуют агрессию и обиду из-за действий врага.
Приглушать эти эмоции или загонять их глубоко внутрь - не выход, так как это может навредить эмоциональному состоянию, сделать человека раздражительным и привести к конфликтам с близкими людьми.
Активная ходьба или спорт. Хорошо помогают боевые искусства, силовые упражнения, динамические танцы, езда на велосипеде, пешие прогулки, пробежки.
Побейте подушку или покидайте камни в воду. Во время этого процесса проговорите свои чувства, обиды и гнев вслух. Говорите все, что думаете, даже если это совсем плохие слова.
Потрусите одеяло или полотенце. Возьмите одеяло или плед за концы и вытрушивайте со всей силы. Можно для этой цели взять полотенце и крепко его скрутить.
Расслабьте тело. Позвольте себе расслабиться - лягте и отпустите все, что вас тревожит, освободитесь от внутреннего напряжения и агрессии. В этом хорошо помогает массаж, ванна, медитация.
Ругайтесь вслух. Пойдите туда, где вас никто не видит и не слышит и поругайтесь от души вслух. Очень простой способ - пойти в лес и покричать.
Громкое пение и агрессивная музыка. Воспользуйтесь моментом, когда дома никого нет и включите себе музыку пожестче, и от души подпевайте. Или просто пойте в душе.
Уборка. Уборка в доме и складывание вещей - еще один вид активности, который очень хорошо помогает высвободить внутреннюю злость.
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