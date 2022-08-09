Битва за Харків: одкровення телеведучої Ольги Бутко музею "Голоси мирних"

Харків - рідне місто для телеведучої Ольги Бутко. У травні 2022 року вона разом зі знімальною групою каналу "Рада" зняла спецрепортаж"Битва за Харків".

Телезірка побувала вдома вперше з початку повномасштабного вторгнення російських загарбників в Україну. Її розповідь - про незламних людей, біль і надію.

"Я знімала мою особисту історію про Харків. Я виросла у районі П`ятихатки, там живе моя родина. Я не могла не поїхати й не показати, що сталося з моїм рідним районом через війну, яку розв’язала Росія проти України", - ділиться Ольга.

Її район росіяни майже повністю пройшли ще у перший день війни, перш ніж були розбиті українським військом. Ольга дізнавалася про ці події від рідних та бачила кадри в інтернеті. Психіка захищалася - здавалося, що це не може відбуватися насправді. Тому наважитися поїхати до Харкова було нелегко: телеведуча боялася побачити все на власні очі.

У місті знімальна група одразу поїхала до школи, де колись навчалася Ольга. Вестибюль, у якому відбувалися урочисті заходи, де вона зустрічалася з однокласниками, було зруйновано. Було важко бачити у такому стані місце, яке ще донедавна було сповнене дитячими голосами.

"Моє відчуття про цю поїздку: це трагедія, біль і надія. Я думала, що буду плакати там. Але мене переповнювала надія - тому що я познайомилася і побачила тих людей, завдяки яким тримається це місто", - зізнається Ольга.

Особливо її вразила робота волонтерів, які передають допомогу стареньким людям у найбільш обстрілюваних районах міста. Людям, які навіть самі не можуть ходити. Волонтери шукають їх та допомагають, як можуть.

"Усі жахи, що зараз відбуваються, як ножем по серцю. А те, що роблять волонтери - це як пластир з любові, який прикладають до рани, і стає краще", - каже вона.

Ольга упевнена: дуже важливо розповідати про події війни. Але важливо показувати не лише руйнування і біль, але й те, на чому тримається місто. Тих, завдяки кому тримаються люди. Вона мріє повернутися у мирний Харків після перемоги України. Ольга сповнена надії на те, що попри біль ми усе переживемо і зможемо відбудуватися. Дивіться та слухайте її історію за посиланням

Свою історію Ольга Бутко довірила музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова - наймасштабніший у світі архів історій мирних мешканців України, які постраждали від війни. Архів музею налічує вже понад 30 000 історій.

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