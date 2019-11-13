Білик потрапила в скандал після концерту в Харкові: глядачі звернулися до поліції

Ірина Білик мимоволі потрапила в скандал після свого виступу в Харкові - шанувальники артистки залишилися дуже задоволені концертом у філармонії через виконання співачкою всього лише трьох пісень, у той час як за квитки їм довелося віддати до 1200 гривень. Глядачі навіть звернулися до поліції зі скаргою на організаторів шоу. Про це передає місцеве видання 057.ua.

Зазначається, що на афішах була зображена сама Білик, а крім її прізвища вказувалися також Григорій Чапкіс та Валерій Чигляєв.

Насправді на концерті "Парад зірок" виступали дитячі колективи "як на ранку в школі", - розповіла харків'янка. А наприкінці на сцені з'явилася Білик, заспівала всього три пісні та пішла.

Ірина Білик потрапила у скандал через організаторів концерту в Харкові (Фото: 057.ua)

Як розповіли правоохоронці, заявниця вказала, що вона купила квиток на концерт Білик, замість якої був виступ дітей.

Після шоу глядачі звернулися до організаторів із проханням повернути гроші за квитки, але отримали відмову.

"Нас масштабно обдурили з концертом Ірини Білик, який повинен був відбутися сьогодні у Філармонії", - обурюється жінка.

У Харкові стався скандал із концертом Ірини Білик - глядачі звернулися до поліції (Фото: 057.ua)

Заява від громадян була направлена в Шевченківський відділ поліції із закликом вжити заходи щодо організаторів. Його зареєстрували в Єдиному обліку Шевченківського відділу поліції.

В даний час проводиться перевірка за даним фактом інциденту.