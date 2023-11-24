Билл Гейтс сделал важное заявление об ИИ, которое многим понравится

Согласно его взгляду, постепенный переход, поддерживаемый адекватными мерами правительства, может привести к тому, что в обществе потребуется меньше ручного труда.

"Если в конце концов вы получите общество, в котором вам придется работать всего три дня в неделю, это, вероятно, нормально", - отметил Гейтс.

68-летний предприниматель видит перспективу, в которой искусственный интеллект способствует более гармоничному сочетанию рабочей деятельности и личной жизни. По его мнению, общество способно эффективно управлять рисками, связанными с развитием и использованием искусственного интеллекта.

"Будущее ИИ не такое мрачное, как думают некоторые, и не такое радужное, как думают другие. Риски реальны, но я оптимистичен, что ими можно управлять… Пусть технологии быстро развиваются, но они не заменят людей, а скорее изменят их навсегда" - Билл Гейтс

В течение 45-минутного разговора Гейтс отметил потенциал искусственного интеллекта, представляя образ будущего, где машины будут участвовать в решении задач, таких как производство продуктов питания.

Он также выразил энтузиазм относительно возможности машин увеличить производительность в различных секторах, включая программирование, тестирование и здравоохранение.

Ранее в одном из интервью Билл Гейтс сказал:

"Я не думаю, что влияние искусственного интеллекта будет таким же драматичным, как промышленная революция, но оно, безусловно, будет таким же значительным, как появление ПК. Программы для обработки текстов не покончили с офисной работой, но они изменили ее навсегда".

Реакции в мире

Разные опросы общественного мнения показали, что многие люди боятся, что их уволят или снизят зарплату из-за искусственного интеллекта. Так, в США 79 процентов опрошенных работников сообщили, что опасаются, что из-за ИИ их зарплата снизится.

В марте 2023 года глава Tesla Илон Маск, соучредитель Apple Стив Возняк и более тысячи экспертов подписали открытое письмо с призывом приостановить разработку продвинутого искусственного интеллекта по меньшей мере на полгода, пока не появятся общие протоколы безопасности.

Билл Гейтс отказался их поддержать, заявив, что такие призывы "не решат проблемы", а ИИ принесет пользу человечеству.