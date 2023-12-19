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Билл Гейтс сделал громкое заявление о будущем ИИ

Гейтс всегда был инноватором (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Искусственный интеллект и "умные" технологии уже мало кого удивляют. Однако некоторые опасаются будущего, основанного на "опасных машинах". Известный американский бизнесмен, писатель и филантроп Билл Гейтс имеет свою точку зрения по этому вопросу.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог GatesNotes рассказывает, что выдающийся предприниматель думает о будущем искусственного интеллекта.

Будущее "умных" технологий

По мнению бизнесмена, этот год дал человечеству представление о том, как ИИ сформирует будущее. Ведь теперь у нас есть "лучшее представление о том, какие типы работ ИИ сможет выполнять сам, а для каких он будет выполнять роль второго пилота".

"Сейчас как никогда понятно, что искусственный интеллект можно использовать для повышения производительности и расширения доступа к образованию, психическому здоровью и т.д.", - считает филантроп.

В то же время, по его словам, сейчас человечество находится только в начале пути.

Новые решения и изобретения, основанные на использовании ИИ и внедренные "в жизнь" в течение следующего года (особенно в медицине и образовании), готовят "основу для масштабного технологического бума в конце этого десятилетия".

"Если вы еще не поняли, как лучше использовать ИИ, вы не одиноки", - отметил предприниматель и добавил, что именно инновации повлияли на существенное улучшение жизни на протяжении последнего столетия.

Когда Гейтс впервые использовал ИИ для работы

По словам миллиардера, его работа всегда базировалась на основной идее - инновации являются ключом к прогрессу. Вот почему он создал Microsoft и позже основал Gates Foundation.

Искусственный интеллект для работы и других серьезных задач он впервые использовал в текущем 2023 году.

Гейтс признался, что до этого он "возился" с ИИ и "создавал тексты пародийных песен для своих друзей".

"Я подозреваю, что то же самое касается многих людей. Сейчас мы находимся в начале огромного технологического перехода. Это увлекательное и запутанное время", - отметил он.

Любимая история об инновациях

Основатель Microsoft признался, что его любимая история об инновациях базируется на таких статистических данных - с 2000 года в мире вдвое сократилось число детей, умирающих в возрасте до пяти лет.

По его словам, добиться такого прорыва удалось именно благодаря инновациям, которые использовали исследователи.

"Ученые изобрели новые способы изготовления вакцин, которые были быстрее и дешевле, но такими же безопасными. Они разработали новые механизмы доставки, которые работали в самых отдаленных местах мира, что позволило охватить больше детей. И они создали новые вакцины, защищающие детей от смертельных болезней, таких как ротавирус", - объяснил бизнесмен.

Напомним, ранее мы рассказывали, списывают ли ученики больше из-за ChatGPT.

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Билл ГейтсИскусственный интеллект