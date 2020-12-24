Білл Гейтс дав оптимістичний прогноз на 2021 рік: 12 приводів для радості

Засновник Microsoft і мільярді Білл Гейтс дав свій прогноз на 2021 рік. Він висловив думку, що наступний рік буде для світу більш позитивним, ніж 2020 рік.

У своєму блозі Білл Гейтс написав, що у людства є як мінімум 12 приводів для радості в прийдешньому році. Він зазначив, що швидкість, з якою фармацевтичні компанії відгукнулися на виклик пандемії та створили вакцину, вже заслуговує подяки. У 2021 році багато жителів Землі вже зможуть вільно вакцинуватися від нового вірусу.

Створення вакцини та ставлення людей до пандемії

За словами засновника Microsoft, успішних проєктів по створенню вакцин стає у світі все більше і це значно підвищує шанси на виживання людства.

"З такою кількістю компаній, що використовують різні підходи, існує набагато більше шансів, що деякі з вакцин виявляться безпечними та ефективними. Їх вже дві, і, можливо, стане ще більше", - написав він.

Гейтс вважає позитивним момент того, що люди змирилися з пандемією і способами захисту від зараження – масками, необхідністю дотримуватися соціальної дистанції. Це буде сприяти зниженню швидкості поширення інфекції. Він вважає, що перемогти коронавірус у всьому світі вийде і те, як багато країн кинули всі сили на боротьбу з пандемією, вселяє оптимізм.

Фармакологічні компанії вийшли на новий рівень

Також Білл Гейтс зазначив, що фармацевтичні компанії почали розділяти між собою фінансові ризики та ділитися виробничими ресурсами й технологіями.

"Для повної перемоги над вірусом необхідно зробити від 5 до 10 млрд доз вакцин. Але це не найголовніша проблема. Основна перешкода тут – логістика. Проте людство зможе вирішити й це питання", - додав мільярдер.

Він сподівається, що люди перестануть скептично ставитися до вакцинації та конспірологічні теорії про щеплення почнуть зменшуватися.

"Громадські діячі, вчені та сімейні лікарі повинні взяти на себе важливу місію – розповідати людям про користь нової вакцини", - вважає Гейтс.

Крім того, на його думку, позитивним можна вважати й той момент, що лікарі продовжують розробляти й інші способи боротьби з вірусом – зокрема, використання антитіл. Гейтс упевнений, що технології тестування розвиваються щодня і зовсім скоро люди зможуть масово отримати доступ до експрес-тестів, які можна буде робити самостійно.

Люди стали об'єднуватися в боротьбі проти коронавірусу

Він додав, що його радує ситуація з захворюваністю в бідних країнах і він визнав, що помилився у своїх попередніх прогнозах, оскільки захворюваність і смертність в Африці на південь від Сахари нижче, ніж у США та Європі.

За словами Білла Гейтса, позитивним є і те, що весь світ об'єднався, щоб побороти пандемію. Така велика трагедія не найкращий привід для співпраці, але людство показало себе з найкращого боку, а досвід допоможе людям об'єднуватися і в інших важких ситуаціях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Білл Гейтс дав прогнози про те, коли чекати нову пандемію у світі.

А також розповідали про те, що Білл Гейтс розповів про масове чипування.