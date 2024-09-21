4 звезды, которые публично отомстили своим бывшим

Не все расставания заканчиваются мирно. Обиженные на своих бывших партнеров, эти звезды решили не держать обиду в себе и устроили публичную месть, выведя личные разборки на широкую общественность.

Шакира

По слухам, причиной развода Шакиры и Жерара Пике стали измены футболиста. Официально пара это не подтвердила, но певица не скрывает, что экс-любимый поступил с ней плохо.

Она выпустила песню, где обвинила его в нарциссизме, а также заключила контракт с музыкальной платформой - титульным спонсором "Барселоны", за которую играет Пике. Теперь на футболке спортсмена, помимо его имени, будет красоваться имя бывшей.

Шакира и Жерара Пике (фото: instagram.com/shakira)

Ким Кардашьян

После разрыва с Канье Вестом Ким Кардашьян оставила детей с собой, но не мешала тому, чтобы бывший муж навещал их и проводил с ними время. Однако Вест позже заявил, что его не пустили на день рождения дочери, намекая, что модель якобы не дает ему видеться с детьми.

Канье Вест и Ким Кардашьян (фото: Getty Images)

На самом деле, рэпер без проблем попал на праздник и поздравил именинницу. Но настоящую ярость он почувствовал, когда узнал, что Ким без колебаний доверяет детей своему новому партнеру Питу Дэвидсону.

Комик был замечен на прогулке с 6-летним Сейнтом, где они весело проводили время, посещая кафе и магазины. Исполнитель начал угрожать новому избраннику светской львицы, а в ответ Пит отправил ему фото с кровати с Ким, что, как оказалось, не вызвало возражений у самой Кардашьян.

Пит Дэвидсон (фото, Getty Images)

Иззи Азалия

В 2016 году Игги Азалия планировала выйти замуж за своего бойфренда Ника Янга, но свадьба так и не состоялась, и пара распалась. Причиной стало предательство баскетболиста. Узнав о неверности Янга, Азалия сожгла всю его одежду, о чем позже поделилась с фанатами на своем концерте. Сначала она пыталась избавиться от вещей, бросив их в бассейн, но вскоре решила действовать более решительно.

"Я отправила ему смс и сняла видео. Не знаю, где ты сейчас. Наверное, с какой-нибудь девушкой. Надеюсь, вы быстро доберетесь домой. Потому что мы же переходим от дешевого к дорогому", - заявила она.

Иззи Азалия (фото: instagram.com/thenewclassic)

Джастин Тимберлейк

После разрыва с Бритни Спирс Джастин Тимберлейк создал песню "Cry Me a River", посвященную измене своей бывшей партнерши. В видеоклипе он использовал актрису, внешне напоминающую Спирс.

"В прошлом страдание помогало мне сочинять песни. Cry Me a River была написана во времена, когда я испытывал душевную боль", - говорил Джастин.

Джастин Тимберлейк (фото: instagram.com/justintimberlake​​)