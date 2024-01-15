Боль и страх вместо удовольствия: врач рассказала о распространенном состоянии у женщин

Существует состояние у женщин, которое часто обусловлено психологическими факторами и негативным сексуальным опытом. Речь идет о вагинизме, следует знать, как он влияет на здоровье.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества " Бережи себе ".

Что такое вагинизм

Вагинизм - это самопроизвольное сокращение мышц вокруг входа во влагалище при попытке полового контакта или введении тампона, или любого другого предмета во влагалище, что осложняет или делает невозможным половой акт и приносит значительный психологический дискомфорт.

К основным симптомам относятся:

тяжело или невозможно ввести тампон во влагалище

сопротивление влагалищному проникновению во время полового акта или осмотра

жгучая боль во время полового акта и гинекологического зеркала

Гинеколог Оксана Негрич рассказала, что иногда мышцы самовольно сокращаются только при мысли о половом акте или гинекологическом осмотре.

Почему возникает

Среди возможных причин:

страх, что влагалище слишком малого диаметра

отрицательный сексуальный опыт (особенно первый)

травматический сексуальный опыт без согласия

неприятный и болезненный медицинский осмотр в прошлом

стереотипное восприятие секса как явления негативного

медицинские состояния, обусловливающие боль при проникновении и уже как следствие - самопроизвольное сокращение мышц

Методы диагностики

Отдельных тестов, кроме изучения специфических жалоб и гинекологического осмотра, нет. При осмотре врач определяет напряженность мышц, невозможность или тяжесть вхождения во влагалище.

Врач отметила, что при вагинизме ключевым симптомом является сильное самопроизвольное сокращение мышц. А причин боли, кроме мышечного компонента, много, поэтому стоит сначала обратиться к гинекологу для установления причины.

Вагинизм - это состояние, существенно ухудшающее качество жизни и не позволяющее полноценно наслаждаться сексом. Однако хорошая новость в том, что есть эффективные методы лечения. Так что не нужно стесняться обратиться к врачу

Среди возможных методов:

лечение выявленных заболеваний, которые могут быть причиной боли (инфекции, сухость и т.п.);

обезболивающие средства

психотерапия, техники релаксации

специальные упражнения для релаксации мышц тазового дна

физиотерапевтические методы

Можно ли предотвратить появление вагинизма

Стоит отметить, что качественное секс-образование крайне важно еще с детского возраста. От понимания строения половых органов до знания правил безопасных половых отношений и секса исключительно по желанию и согласию обоих партнеров.

Гинеколог подчеркнула, что безопасный секс (с применением презервативов и других методов контрацепции) помогает избежать передаваемых половым путем инфекций и их последствий.