Боль и страх вместо удовольствия: врач рассказала о распространенном состоянии у женщин
Существует состояние у женщин, которое часто обусловлено психологическими факторами и негативным сексуальным опытом. Речь идет о вагинизме, следует знать, как он влияет на здоровье.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".
Что такое вагинизм
Вагинизм - это самопроизвольное сокращение мышц вокруг входа во влагалище при попытке полового контакта или введении тампона, или любого другого предмета во влагалище, что осложняет или делает невозможным половой акт и приносит значительный психологический дискомфорт.
К основным симптомам относятся:
- тяжело или невозможно ввести тампон во влагалище
- сопротивление влагалищному проникновению во время полового акта или осмотра
- жгучая боль во время полового акта и гинекологического зеркала
Гинеколог Оксана Негрич рассказала, что иногда мышцы самовольно сокращаются только при мысли о половом акте или гинекологическом осмотре.
Почему возникает
Среди возможных причин:
- страх, что влагалище слишком малого диаметра
- отрицательный сексуальный опыт (особенно первый)
- травматический сексуальный опыт без согласия
- неприятный и болезненный медицинский осмотр в прошлом
- стереотипное восприятие секса как явления негативного
- медицинские состояния, обусловливающие боль при проникновении и уже как следствие - самопроизвольное сокращение мышц
Методы диагностики
Отдельных тестов, кроме изучения специфических жалоб и гинекологического осмотра, нет. При осмотре врач определяет напряженность мышц, невозможность или тяжесть вхождения во влагалище.
Врач отметила, что при вагинизме ключевым симптомом является сильное самопроизвольное сокращение мышц. А причин боли, кроме мышечного компонента, много, поэтому стоит сначала обратиться к гинекологу для установления причины.
Вагинизм - это состояние, существенно ухудшающее качество жизни и не позволяющее полноценно наслаждаться сексом. Однако хорошая новость в том, что есть эффективные методы лечения. Так что не нужно стесняться обратиться к врачу
Среди возможных методов:
- лечение выявленных заболеваний, которые могут быть причиной боли (инфекции, сухость и т.п.);
- обезболивающие средства
- психотерапия, техники релаксации
- специальные упражнения для релаксации мышц тазового дна
- физиотерапевтические методы
Можно ли предотвратить появление вагинизма
Стоит отметить, что качественное секс-образование крайне важно еще с детского возраста. От понимания строения половых органов до знания правил безопасных половых отношений и секса исключительно по желанию и согласию обоих партнеров.
Гинеколог подчеркнула, что безопасный секс (с применением презервативов и других методов контрацепции) помогает избежать передаваемых половым путем инфекций и их последствий.
Ранее гинеколог рассказывала, что категорически нельзя делать женщинам.
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