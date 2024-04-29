Экс-тренер сборной Украины Михаил Фоменко скончался после продолжительной болезни. Знаковому футболисту и тренеру в истории отечественного футбола было 75 лет.

Бессмертные цитаты Михаила Фоменко о футболе, жизни и Украине - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Что известно о смерти звездного тренера

29 апреля утром остановилось сердце величайшего украинского специалиста. Заслуженный тренер Украины и Грузии в последние годы боролся с онкологическим заболеванием.

Фоменко прекратил активную футбольную деятельность после Евро-2016 и практически не появлялся в общем взгляде на протяжении последних лет. В прошлом году летом тренер сообщил о своей болезни рака, требовавшей от него лечения.

Михаил Фоменко скончался (фото: Getty Images)

Бессмертные цитаты Михаила Фоменко о футболе, жизни и Украине

Вот что говорил о футболе, жизни и Украине знаковый футболист и тренер в истории отечественного футбола.