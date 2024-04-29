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Бессмертные цитаты Михаила Фоменко о футболе, жизни и Украине

Понедельник 29 апреля 2024 11:52
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Бессмертные цитаты Михаила Фоменко о футболе, жизни и Украине Фото: Какие самые известные цитаты Михаила Фоменко (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Экс-тренер сборной Украины Михаил Фоменко скончался после продолжительной болезни. Знаковому футболисту и тренеру в истории отечественного футбола было 75 лет.

Бессмертные цитаты Михаила Фоменко о футболе, жизни и Украине - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

В тексте использованы данные с сайтов Википедия, Гордон.

Что известно о смерти звездного тренера

29 апреля утром остановилось сердце величайшего украинского специалиста. Заслуженный тренер Украины и Грузии в последние годы боролся с онкологическим заболеванием.

Фоменко прекратил активную футбольную деятельность после Евро-2016 и практически не появлялся в общем взгляде на протяжении последних лет. В прошлом году летом тренер сообщил о своей болезни рака, требовавшей от него лечения.

Бессмертные цитаты Михаила Фоменко о футболе, жизни и УкраинеМихаил Фоменко скончался (фото: Getty Images)

Бессмертные цитаты Михаила Фоменко о футболе, жизни и Украине

Вот что говорил о футболе, жизни и Украине знаковый футболист и тренер в истории отечественного футбола.

  • "Думать о победе нужно всегда"
  • "Личная жизнь - это особый вопрос для каждого человека, поэтому если он не хочет об этом говорить, никто его не заставит"
  • "Если работаете в футболе - будьте добры, отвечайте его требованиям"
  • "Я только посредник между футболом и футболистами"
  • "На охоте я уже лет 30. Но я ни разу не убил живого существа. Могу только выстрелить, чтобы напугать"
  • "Если что-то не получается, то нужно количеством превращать в качество. Это ведь не хобби, а серьезная работа. Ребята все прекрасно понимают"
  • "Три года назад умерла единственная дочь, казалось, какой смысл жить? Самое страшное - хоронить своих детей"

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К слову, в сети появилось сильное видео с цитатами Дмитрия Коцюбайло.

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