Бессмертные цитаты Михаила Фоменко о футболе, жизни и Украине
Экс-тренер сборной Украины Михаил Фоменко скончался после продолжительной болезни. Знаковому футболисту и тренеру в истории отечественного футбола было 75 лет.
Бессмертные цитаты Михаила Фоменко о футболе, жизни и Украине - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
В тексте использованы данные с сайтов Википедия, Гордон.
Что известно о смерти звездного тренера
29 апреля утром остановилось сердце величайшего украинского специалиста. Заслуженный тренер Украины и Грузии в последние годы боролся с онкологическим заболеванием.
Фоменко прекратил активную футбольную деятельность после Евро-2016 и практически не появлялся в общем взгляде на протяжении последних лет. В прошлом году летом тренер сообщил о своей болезни рака, требовавшей от него лечения.
Михаил Фоменко скончался (фото: Getty Images)
Бессмертные цитаты Михаила Фоменко о футболе, жизни и Украине
Вот что говорил о футболе, жизни и Украине знаковый футболист и тренер в истории отечественного футбола.
- "Думать о победе нужно всегда"
- "Личная жизнь - это особый вопрос для каждого человека, поэтому если он не хочет об этом говорить, никто его не заставит"
- "Если работаете в футболе - будьте добры, отвечайте его требованиям"
- "Я только посредник между футболом и футболистами"
- "На охоте я уже лет 30. Но я ни разу не убил живого существа. Могу только выстрелить, чтобы напугать"
- "Если что-то не получается, то нужно количеством превращать в качество. Это ведь не хобби, а серьезная работа. Ребята все прекрасно понимают"
- "Три года назад умерла единственная дочь, казалось, какой смысл жить? Самое страшное - хоронить своих детей"
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