Бесплатное тепло: украинский изобретатель отапливает дом с помощью солнца

Отмечается, что основной особенностью здесь является воздушный коллектор, который Боярский поставил на самой солнечной стороне кровли своего дома.

Как смонтировать такой воздушный коллектор

По словам изобретателя, для достаточного эффекта достаточно одного нагревателя воздуха (2 метра на 1), с крепким корпусом.

"Внутри должен содержаться профильный лист металла, или что угодно, что имеет хорошие свойства теплопроводности. Его обязательно нужно обработать специальной краской - черной, матовой. Ни в коем случае не стоит использовать глянцевую - такая поверхность гораздо слабее нагревается", - обращает внимание Боярский.

Сверху коллектор должен быть закрыт стеклом. Все это работает как линза.

Схема воздухонагревателя (фото: shumsk.info)

Нагреватель воздуха на крыше частного дома (фото: shumsk.info)

Принцип работы воздухонагревателя

"Моя система отопления работает по принципу печи в машине - холодный воздух поступает на теплый радиатор и отсюда в салон возвращается горячий воздух", - отмечает рационализатор, передает kp.ua.

Коллектор на крыше нагревается солнцем, в него поступает воздух, который гонит от входной двери дома воздушный компрессор, при этом еще и очищая его.

Таким образом нагретый в коллекторе воздух возвращается в здание по пластиковым трубам.

Воздух на входе трубы в помещение прогревается до +40 градусов, распределяясь по комнатам температура падает до +20.

В итоге - благодаря работе такой системы отопления можно нагреть воздух в 3-х комнатах общей площадью 78 "квадратов" всего за 30 минут.