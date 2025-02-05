Как проверить зарядное устройство для смартфона: 7 надежных способов

Используйте оригинальное зарядное устройство

Вам необязательно покупать зарядное устройство только у производителя вашего смартфона. Однако важно подобрать подходящее зарядное устройство для вашего устройства.

Можно случайно купить неподходящую зарядку, а иногда продавцы могут ввести в заблуждение. Дешевые зарядные устройства могут быть привлекательными, но перед покупкой убедитесь, что оно указано в списке совместимых моделей.

Если сомневаетесь, внимательно изучите упаковку - на ней должно быть указано, с какими устройствами совместимо зарядное устройство. Использование адаптера с неподходящим напряжением может повредить ваш смартфон. Вред можно не сразу заметить, но неправильная зарядка может ухудшить производительность гаджета или значительно сократить срок его службы.

Обращайте внимание на упаковку и инструкцию

Как убедиться, что вы приобрели правильный адаптер для своего устройства? Просто посмотрите, что идет в комплекте.

Один из способов удешевления поддельных товаров - продажа без упаковки. Если вы заказываете зарядное устройство онлайн, оно должно прийти в оригинальной коробке с инструкцией. Однако многие игнорируют этот момент и получают некачественную продукцию.

Некоторые думают, что инструкция не нужна, ведь все и так понятно. Однако наличие фирменной упаковки - это признак того, что товар произведен надежной компанией.

Даже если упаковка присутствует, обратите внимание на ее качество. У оригинальных товаров не бывает размытого текста и пиксельных логотипов.

Не полагайтесь только на знаки качества

Почему упаковка и инструкции так важны? Потому что именно на них часто размещаются знаки сертификации качества.

Эти знаки подтверждают, что товар прошел проверку на соответствие стандартам безопасности. В разных странах действуют свои маркировки. В США, например, следует искать знак FCC (Federal Communications Commission), а в Европе - CE (Conformité Européenne).

Но не стоит полностью доверять этим знакам, так как их легко подделать. В интернете можно найти изображения оригинальных знаков в высоком разрешении и сравнить их с теми, что указаны на упаковке.

Вместо этого убедитесь, что в комплекте есть детальные инструкции по использованию устройства, параметрам напряжения и способу утилизации. Некоторые мошенники намеренно не добавляют предупреждающие надписи, зная, что покупатели чаще смотрят именно на знаки сертификации.

Проверьте штыри вилки

Это может показаться излишним, но лучше потратить время на тщательную проверку адаптера.

К счастью, вам не нужно использовать линейку для измерения длины штырей: просто подключите зарядное устройство. Убедитесь, что в розетку не подается ток, и не подключайте кабель или устройство для зарядки.

Если штыри слишком длинные, между зарядным устройством и стеной будет зазор. Если штыри слишком далеко друг от друга или слишком близки, адаптер не войдет в розетку должным образом.

Еще один вариант - штыри адаптера могут быть слишком короткими, и это труднее заметить. Тем не менее, вы можете сравнить их с штырями на оригинальном устройстве, которое работает исправно.

Другие признаки подделки - это состояние штырей. На них не должно быть дефектов или глянцевой отделки. Штыри вилки матовые, обычно с черной или белой оболочкой и серебряным (или иногда золотым) металлом. Последний не должен быть поцарапанным.

Ощутите вес зарядного устройства

Поддельные зарядные устройства могут стоить всего несколько десятков гривен, поэтому мошенники могут сильно завышать цену. Естественно, такие изделия будут некачественными и не будут иметь всех компонентов, которые присутствуют в настоящем адаптере. Некоторые неработающие устройства даже не содержат предохранителя.

Настоящие зарядные устройства будут тяжелее своих подделок. Это можно легко проверить, просто подержав одно и сравнив его с другим, которое вы знаете как оригинальное.

Обычно зарядные устройства весят от 56 до 113 граммов. Минимальный вес - около 40 граммов. Если сомневаетесь, можете использовать кухонные весы.

Убедитесь, что кабели не изношены

Кабели тоже могут быть подделаны. Они также могут быть повреждены из-за чрезмерного использования - особенно если их слишком туго обматывать, что может повредить внутренние провода.

Особенно следует остерегаться изношенных кабелей - то есть, с оголенными проводами. Вам нужно знать, когда следует выбросить поврежденные кабели. Многие обвивают кабели вокруг самого зарядного устройства. Если вы видите повреждения под пластиковой оболочкой, будьте осторожны и купите новый кабель как можно скорее.

Как распознать подделку? Некоторые кабели короче, чем обычно: кабель Apple Lightning имеет длину 1 м, но другие, например, USB-C кабели от Samsung, имеют длину около 1,5 м.

Некачественные кабели будут иметь плохо закрепленные или неправильно выровненные компоненты в USB-коннекторе.

Как и в случае с зарядными устройствами, кабели должны продаваться в оригинальной упаковке.

Проверьте, что зарядное устройство не влажное

Этот последний пункт касается как зарядного устройства, так и соответствующего кабеля и вашего устройства. Влага может серьезно повредить электронные устройства, поэтому держите их подальше от воды. Даже пот может повлиять на работу телефона. К счастью, мокрый мобильный телефон можно спасти. Многие из этих решений работают и с зарядными устройствами, но важно быть осторожным.

Для полного высушивания зарядного устройства потребуется терпение, и даже после этого вы не можете быть уверены, что его можно безопасно использовать.

Поэтому рекомендуется более безопасный вариант: купите новое зарядное устройство. Лучше приобрести новую зарядку, чем рисковать получить удар током (или что-то более серьезное).

Конечно, идеальный вариант - предотвратить попадание воды на зарядку с самого начала.