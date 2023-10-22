Безопасные осенние каникулы. 19 советов, чем занять ребенка во время отдыха от школы

Правила безопасности во время осенних каникул на фоне войны

В это нелегкое для нашей страны время все учителя, отпуская школьников на каникулы, напоминают детям и родителям о правилах безопасности во время отдыха.

Родителям советуют, в частности:

не оставлять детей без присмотра

знать, где и с кем находятся дети и чем они занимаются

напоминать детям о правилах дорожного движения, основах поведения в общественных местах

регулярно напоминать детям о правилах собственной безопасности

Кроме того, педагоги подготовили подробную памятку по безопасному поведению для учащихся во время осенних каникул.

Скриншот (vseosvita.ua)

Несмотря на большое количество ограничений и рекомендаций (даже если вы не согласны с некоторыми из них), осенние каникулы во время войны могут быть интересны и полезны. Ниже приведем примеры дел, которыми можно занять детей во время осеннего досуга.

Спорт и физические упражнения

Движение, физические нагрузки и режим дня полезны не только для взрослых, но и для детей. Ведь у них всегда пропасть энергии. Если раньше вы этого не делали, попробуйте во время каникул начинать утро с гимнастических упражнений (зарядки).

Заниматься спортом (фитнесом, аэробикой, растяжкой, йогой) утром и в течение дня можно под музыку - это улучшит не только физическое состояние, но и моральное.

Творческий досуг

Если ваш ребенок любит рисовать, лепить из пластилина или глины, играть на музыкальных инструментах, делать аппликации или другие поделки - каникулы идеальны для таких занятий.

Во-первых, осень вдохновляет и дает достаточно природных материалов для любой фантазии. Во-вторых, когда нет школы, свободного времени у детей гораздо больше.

Рукоделие и шитье

Некоторые из детей (и, кстати, не только девочки) любят рукоделие или шитье. Во время каникул можно уделить время вязанию (на спицах или крючком), вышивке, шитью каких-то несложных, но полезных предметов (прихваток для кухни, скатерти для стола и т.п.).

Если дома нет необходимых инструментов или материалов - подготовиться следует заранее. Приобрести все необходимое можно в специализированном магазине или через интернет.

Книги и писательство

Осенние каникулы - прекрасное время для уютного чтения любимых книг, ознакомления с поэзией или написания собственных произведений (рассказов, эссе, поэзии или даже песен).

Кроме литературы "для души" можно взяться также за "хвосты" из школьной программы, если такие накопились в течение учебного процесса.

Прогулки и исследования

Если одеться тепло и не считаться с осенней прохладой, каникулы подарят вам с детьми прекрасные прогулки по городу, паркам или скверам. Вместе вы можете изучать архитектуру, породы деревьев, растений. Собирать листья, камешки и другие природные материалы для создания коллекций и творческих проектов.

Главное правило при этом - внимательно следить за вероятными воздушными тревогами и сразу искать безопасное место, если таковые будут иметь место.

В лесах, степях или у "диких" рек и озер можно гулять только при условии, что там совершенно безопасно. Вы должны быть на 100% уверены, что там нет мин, остатков снарядов, заминированных объектов или других опасностей.

Виртуальные экскурсии

Современные технологии, интернет и гаджеты позволяют приобщаться к виртуальным экскурсиям не выходя из дома. Для исследования новых объектов, достопримечательностей или же целых городов и стран можно воспользоваться картами от Google или специализированными сайтами и порталами, на которых собраны 3D-туры для всех желающих.

Если вас интересует конкретный объект или достопримечательность, найдите их официальный веб-сайт и поищите там 3D-визуализацию или 3D-экскурсию. Существуют также виртуальные музеи и галереи.

Конструкторы и пазлы

Еще одной разновидностью досуга во время каникул может стать конструирование или сборка пазлов.

Занятия с разнообразными конструкторами - от деревянных моделей до классического Lego, развивают у детей воображение, внимание, усидчивость и терпение.

Составление пазлов, особенно всей семьей, дарит наслаждение от проведенного вместе времени и тренирует мозг.

Онлайн-обучение и самообразование

Если ребенок интересуется чем-то таким, на что не хватает времени во время школы, каникулы можно использовать с пользой - найти в интернете какие-то актуальные онлайн-курсы или же засесть за классическое самообразование с книгами и другими необходимыми материалами.

В интернете можно найти также большое количество тренингов и полезной информации по разным направлениям (языки, науки, искусство, спорт… даже программирование и робототехника).

Кроме получения новых полезных знаний, такие занятия помогут детям правильно управлять собственным временем, становиться более организованными и дисциплинированными.

Фотография

При наличии в вашей семье фотоаппарата или смартфона с качественной камерой, предложите ребенку "превратиться" во время каникул в фотографа.

С базовыми правилами фотосъемки, композиции и использования света и теней можно ознакомиться в интернете. После этого ваш школьник сможет самостоятельно исследовать новые знания на практике - как дома, так и на улице. Может быть, ребенку это будет интересно. Ведь почувствовать себя настоящим мастером на самом деле совсем не сложно. А вам в память останутся разнообразные и порой даже очень неожиданные кадры.

Время кино

Предложите ребенку во время каникул выбрать определенный день и время, чтобы устроить просмотр любимых (или новых) кинолент или мультфильмов. Для этого лучше собраться всей семьей. Ведь никто не любит сидеть в "кинотеатре" в одиночестве.

Подготовьтесь к этому событию заранее - выберите, что именно вы будете смотреть, обустройте удобную для просмотра локацию (чтобы комфортно было всем), купите попкорн или других вкусностей, а также напитки. Главное - настроение и антураж.

Кулинарные эксперименты

Поскольку без школьных занятий у детей появляется много свободного времени, попытайтесь приобщить ваших школьников к кулинарии. Сначала попросите просто помогать вам во время приготовления завтрака (обеда, ужина). Здесь важно спокойно объяснять, что и как нужно делать, не нервничать в случае каких-либо неудач. Ведь никто из нас не рождался шеф-поваром.

Если ребенку понравится процесс (и полученные результаты), он может начать экспериментировать самостоятельно - с разными ингредиентами и рецептами. Возможно, даже создаст собственный кулинарный шедевр.

Настольные игры

Во время каникул старайтесь уделить ребенку больше времени. Соберитесь всей семьей и устройте день (вечер) настольных игр. Право выбора игры лучше оставить за школьником, или согласовать этот момент со всеми участниками, чтобы интересно было всем.

Если никаких игр под рукой не нашлось, спросите и попросите у знакомых, друзей, даже соседей. Интересные настолки не всегда дешевы, поэтому покупать их "на раз" не стоит. Но попытаться поиграть и привлечь к этому ребенку - обязательно нужно. Такой "пробный" досуг вполне может превратиться в семейную традицию.

Культурные мероприятия

Если в вашем регионе более или менее спокойно, сходите с детьми во время каникул в музей, театр, галерею, или же посетите какую-нибудь выставку.

Главное правило при этом - как и во время прогулок - внимательно следить за воздушными тревогами и не подвергать себя опасности во время них.

Изменения и обновления

На некоторых людей осень может навевать грусть, но поддаваться ей не стоит. Лучше измените что-нибудь в доме, комнате ребенка или в его гардеробе.

Если денег на что-то новое не хватает, можно элементарно сделать перестановку или поискать в интернете какой-нибудь недорогой, но полезный и уместный аксессуар. Ребенка порой порадовать совсем не сложно. Иногда может быть достаточно новой ручки или пары перчаток.

Подтягивание "хвостов"

Многие из детей не рвутся в бой, штурмуя школьную программу. Иногда у многих наших школьников могут возникать так называемые "хвосты" - пропущенный или не усвоенный вовремя материал.

Превращать дом в школу во время каникул, конечно, не стоит. Однако уделить некоторое время на объяснение непонятных аспектов по тому или иному предмету - вполне реально. Для этого следует объяснить ребенку, что новую четверть лучше начинать без тех или иных "пробелов" в знаниях.

Общение с друзьями

Дети чаще всего - создания социальные. Им нужны друзья и общение. Поэтому очень важно не "обрывать" во время каникул их связь с друзьями или одноклассниками. Если ситуация с безопасностью позволяет, отпустите ребенка в гости или погулять на улице. Однако обязательно будьте с ним "на связи".

Если ходить по улицам или идти в гости - опасно, можно организовать общение ребенка с друзьями по телефону, или же онлайн - через социальные сети, мессенджеры или другие средства видеосвязи.

Волонтерство и благотворительность

Во время каникул дети имеют прекрасную возможность приобщиться к разнообразным благотворительным акциям или другим подобным активностям. Можно, например, помогать волонтерам с плетением маскировочных сеток, изготовлением окопных свечей или энергетических батончиков для военнослужащих.

Можно помогать специальным организациям с опекой над нуждающимися людьми или брошенными на произвол судьбы животными. Все зависит от желания и возможностей. Хотя почувствовать себя полезным - всегда приятно.

Мини-праздник или вечеринка

Дети, в отличие от некоторых взрослых, чувствуют праздничный дух на все 100%. Если у вас есть возможность, организуйте для своего школьника досуг с друзьями на собственной территории. Это могут быть просто посиделки, пижамная вечеринка или же полноценный тематический праздник.

Подготовьте для гостей веселые игры и конкурсы, подберите музыку для танцев и вкусности для перекусов. Такое событие точно не оставит никого равнодушным. Все зависит только от вашей фантазии, уделенного времени и финансовых возможностей.

Совместные "задания"

Регулярное и качественное общение с родителями является для ребенка настоящим сокровищем. В любом возрасте школьники интуитивно полагаются на взрослых (как морально, так и физически). Когда же общения с родными не хватает - возникают недопонимания и стычки.

Каникулы - прекрасная возможность проводить с ребенком больше времени. Привлекайте его по возможности к каким-то своим делам, просите помочь с определенными домашними обязанностями (но не идите при этом в другую комнату "под сериальчик"), ходите вместе за продуктами (или куда-то еще), побольше разговаривайте на разные темы... просто будьте рядом, пока есть такая возможность.