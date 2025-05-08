Бесплатный эликсир здоровья. Просто соберите эту траву и выпивайте стакан в день

Хотите иметь бесплатный эликсир здоровья, который обладает мочегонным и противовоспалительным действием, предотвращает анемию, снижает давление и уровень сахара в крови?

Какую именно траву надо собрать, чтобы его получить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Какую траву надо собирать для здоровья

Сок крапивы считается полезным напитком благодаря богатству питательных веществ и многочисленным оздоровительным свойствам. Его регулярное употребление поможет укрепить организм и его иммунитет, очистить его от токсинов и поддержать лечение различных заболеваний. Обладает мочегонным и противовоспалительным действием, предотвращает анемию, снижает давление и уровень сахара в крови, помогает ухаживать за красотой.

Крапива содержит, среди прочего: активные ингредиенты, такие как: витамины А, С, Е, К, В2, минералы: кальций, магний, железо, кремний, а также хлорофилл, ксантофилл, каротин, дубильные вещества, пантотеновую кислоту, дубильные вещества и флавоноиды (кемпферол, кверцетин, рутин, изорамнетин).

Сок крапивы - это ценная натуральная диетическая добавка, которая может благотворно влиять на многие аспекты здоровья. Однако стоит помнить об умеренности и возможных противопоказаниях.

От чего помогает сок крапивы?

Сок крапивы действует на организм по-разному, а его оздоровительные свойства известны издавна. Вот основные механизмы действия и польза сока крапивы:

Поддерживает мочевыделительную систему

обладает мочегонным действием, что способствует выведению из организма избытка воды и соли; это полезно при инфекциях мочевыводящих путей, помогая вымывать бактерии.

Очищает организм от токсинов

Способствует детоксикации организма, поддерживая работу почек и печени, способствуя выведению вредных продуктов обмена и тяжелых металлов,

Поддерживает пищеварение

Соединения, содержащиеся в крапиве, могут поддерживать работу поджелудочной железы, печени и желудка, а также регулировать процессы пищеварения.

Богат питательными веществами

Сок крапивы является источником многих витаминов (А, С, Е, К, витамины группы В), минералов (железа, магния, кальция, калия, кремния), антиоксидантов (флавоноидов, полифенолов), жирных кислот и аминокислот.

Укрепляет организм и повышает иммунитет

Благодаря содержанию витаминов и минералов поддерживает иммунную систему.

Предотвращает анемию

Высокое содержание железа может поддерживать лечение и профилактику анемии.

Снимает воспаление

Крапива обладает противовоспалительными свойствами, которые могут быть полезными при различных состояниях, включая ревматоидный артрит.

Снижает артериальное давление

может краткосрочно снизить артериальное давление из-за мочегонного действия и выведения избытка соли,

Поддерживает здоровье волос и кожи

При внутреннем и наружном применении он может укрепить волосы, предотвратить выпадение, успокоить себорею и помочь в лечении перхоти; он также может улучшить состояние кожи.

Антигистаминные свойства

Содержит кверцетин и другие соединения, которые могут подавлять высвобождение гистамина, что может быть полезным для аллергиков,

Поддерживает здоровье печени

Оказывает защитное действие на печень, защищая ее от токсинов и воспалений,

Может снизить уровень сахара в крови

Некоторые исследования показывают, что крапива может иметь гипогликемический эффект.

Как сделать сок из крапивы

Существует несколько способов приготовления сока из крапивы. Лучший способ сохранить питательную ценность крапивы - получить сок из крапивы с помощью соковыжималки. Однако если у вас нет такого прибора, вы можете сделать сок традиционным способом.

Как приготовить сок из крапивы традиционным способом (без соковыжималки)?

Крупно нарежьте помытые листья. Измельченную крапиву поместите в кастрюлю и залейте небольшим количеством кипяченой охлажденной воды так, чтобы она едва покрывала листья.

Отставьте в прохладное место примерно на 12-24 часа, чтобы крапива намочилась. Процедите жидкость через мелкое сито или марлю, тщательно отжав листья. По желанию можно добавить лимонный сок или немного меда для аромата и консервации.

Перелейте сок в стерилизованную бутылку или банку. Храните в холодильнике до нескольких дней. Вы также можете пастеризовать сок, чтобы продлить срок его хранения (примерно 30 минут в горячей воде).

Как пить сок крапивы?

В качестве профилактики обычно рекомендуют пить по 25-50 мл сока один раз в день, желательно утром, натощак или перед едой.

Как поддержка при недугах - в некоторых случаях, напр. при анемии или слабости дозу можно увеличить до 2 раз в сутки по 25-50 мл.

Для детей - дозировка для детей должна быть значительно меньше и обязательно консультироваться с врачом.

Общая доза составляет 1 чайную ложку (примерно 5 мл) 1-2 раза в день для повышения иммунитета.