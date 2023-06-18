Бесплатные удобрения из "мусора": делаем картофельную, луковую, банановую и цитрусовую воду для растений

Картофельный "напиток"

Специалисты говорят, что картофельный отвар тоже можно использовать в качестве подкормки комнатных растений. Концентрация отвара особого значения не имеет, главное, чтобы он был несоленым.

Вносить удобрение можно 2-3 раза в месяц, заменяя им стандартные подкормки химическими препаратами. Интересно, что его можно использовать даже для капризных и ослабленных цветов.

Положительный эффект будет заметен примерно через неделю после первой подкормки. У цветов станут крепче корни, активизируется рост.

"Цитрусовая вода" для вазонов

Для этого вам нужно лишь не выбрасывать кожуру от цитрусовых: лимонов, мандаринов, апельсинов и т. д. А дальше по инструкции:

Порежьте кожуру цитрусовых

Наполните шкурками литровую банку на одну треть. Залейте крутым кипятком.

Отвар настаивать нужно сутки. Затем уберите шкурки, в банку долейте воды и орошайте ею растения с помощью пульверизатора.

Настой из луковой шелухи

Для приготовления такого удобрения нужно собрать шелуху. Затем возьмите один стакан шелухи и заварите 2 литрами горячей воды, прокипятите на медленном огне 5 минут.

Два раза в неделю нужно поливать и опрыскивать растения этим отваром. Это укрепит и оградит растения от вредителей и болезней.

Важно! Шелуху не следует использовать для кактусов, фикусов, а также суккулентов, таких, в частности, как толстянка (денежное дерево).

"Банановая вода"

Для такой подкормки возьмите кожуру от одного банана, мелко порежьте. Сложите в литровую банку и залейте водой комнатной температуры.

Поставьте в холодильник на 1-2 недели. Затем отцедите остатки кожуры от жидкости. Время от времени поливайте этим удобрением растения.

Остатки удобрения храните в прохладном месте. Вода будет черного цвета - это нормально.