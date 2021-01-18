Бездомні зірвали репетицію інавгурації Байдена в Капітолії

У понеділок, 18 січня, в США відбувалась репетиція інавгурації новообраного президента Джо Байдена. Але її довелося зупинити через те, що біля будівлі Капітолію виникла невелика пожежа.

Капітолій був закритий на вхід і вихід приблизно на годину з міркувань безпеки. Про це повідомляє Reuters.

Пізніше місцеве телебачення повідомило, що займання сталося на місці, де ночували безпритульні. Надійшов сигнал тривоги, і всі учасники репетиції інавгурації нового президента були евакуйовані.

Рятувальники розповіли, що пожежа була згашена і в цьому інциденті ніхто не постраждав.

Пожежу біля Капітолію (відео: YouTube)

Нагадаємо, в день, коли Конгрес США повинен був затвердити президента Америки почалися заворушення, які влаштували прихильники Дональда Трампа. При цьому ситуація загострилася, коли демонстранти увірвалися в будівлю Конгресу, а потім в зал засідання Сенату.

Під час штурму також сталася стрілянина. Поранення в шию отримала дівчина. На жаль, це поранення було смертельним.

Пізніше стало відомо, що загибла Ешлі Беббит була ветераном ВПС США. Вона близько 14 років служив в американській армії на посаді експерта з безпеки. За словами її чоловіка, Ешлі була патріоткою і підтримувала Дональда Трампа.