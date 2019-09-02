Не бездомна: з'явилися деталі про жінку, яку знайшли на харківському звалищі

У Харківській області в понеділок, 2 вересня, виявили тіло жінки з різаною раною на шиї. Деталі події повідомили у відділі комунікації Генерального Управління Національної Поліції України в Харківській області.

Страшну знахідку виявив водій сміттєвоза, який у шостій ранку приїхав в Лозову Харківської області вивантажувати відходи. Він негайно зателефонував у поліцію і розповів, що побачив у купі сміття людські ноги. На місце події прибули співробітники слідчо-оперативної групи.

Жінка була частково оголена і на шиї в неї була видна різана рана. Особистість убитої була оперативно встановлена – нею виявилася 40-річна мешканка Лозової. Як вона потрапила на звалище і що з нею сталося до цього – на даний момент з'ясовують працівники правоохоронних органів.

Крім того, як повідомила місцева телерадіокомпанія "Сігма" з посиланням на власні джерела, жінка не була бездомною. У неї на руках був свіжий манікюр, а також дорогий годинник.

Скріншот поста (facebook.com/sigmatv)

Також у коментарях у соціальних мережах повідомили, що загибла працювала у місцевому закладі "Наталі" недалеко від звалища. І швидше за все, що вбивство відбулося біля роботи жінки, а тіло на смітник віднесли пізніше.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що під Запоріжжям вчинили жорстоку розправу над таксистом.

А також розповідали про те, що коп, що розкрив звіряче вбивство таксиста в Києві потрапив у скандал.