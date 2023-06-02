"Без украинского языка путевого кино не может быть": актер Линартович о будущем нашего кинематографа

Каким должен быть наш кинематограф после победы

"До тех пор пока наши режиссеры не поймут, что надо снимать фильмы на украинском языке, ничего хорошего и толкового для Украины не будет. Кино должно обязательно нести украинский характер, поднимать естество, ментальность, отношения, взаимодействие, а не только черноту, как некоторые режиссеры снимают", - заявляет Линартович.

Актер подчеркивает, что нужно развивать поэтическое кино. Надо снимать социально-бытовые вещи, фильмы об отношениях, семьях и восстановлении страны.

"Нужно прикасаться к военной драме. Но не так, что взяли на экране актера расстреляли, он упал у стенки и лужи крови. Этого уже много. Надо работать с материями, что человек переживает в этот момент. Чтобы эти истории колыхали, чтобы у них была человечность. Это большое искусство. А не вот взяли сняли черноту какую-то. Кинофестивали примут такое, чтобы пожалеть Украину, но это лжеслеза", - объясняет Дмитрий.

Артист добавляет, что в украинских фильмах нужно показывать больше самодостаточных людей.

"И на этой войне я вижу очень много таких личностей, которые стремятся к победе. Благодаря этому мы и стоим. Пусть режиссеры походят посмотрят на волонтеров, которые делают эти мотанки разные, как дети вырезают желто-голубые флаги или как маленький ребенок поет гимн Это нужно показывать, чтобы поднимать дух и энергию. Это должно быть наше кино, чтобы туда была вложена человечность и мысль, что добро имеет кулаки. Нам нужны серьезные и философские кинокартины", - говорит Линартович.

Он объясняет, что наши режиссеры много заимствуют у зарубежных коллег, но стоит создавать что-то свое, архаичное даже если его показывать через современную призму.