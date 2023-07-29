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"Без украшений и монтажа": в сети показали хроники "мертвого" Мариуполя

Россияне полностью разрушили Мариуполь (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Город Мариуполь российские оккупанты почти полностью разрушили. В сети появились хроники "мертвого" города - бывшей жемчужины Донецкой области.

Видео опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

На кадрах можно увидеть исторический центр Мариуполя - проспект Мира от Театрального сквера до улицы Торговая.

"Я покажу вам Мариуполь, которого больше нет. Хроники мертвого города без украшений и монтажа. Из окна автобуса", - написал он.

В частности, на видео можно увидеть разрушенные дома местных жителей. К тому же не видно ни одного уцелевшего здания.

К тому же из окна автобуса видно много грузовой техники, движущейся по городу.

В Мариуполе показали дома, разрушенные оккупантами (фото: скриншот)

Добавим, что российские военные начали жестокие бои за Мариуполь 24 февраля 2022 года - в первый день полномасштабного вторжения в Украину.

С тех пор оккупанты буквально стерли город с лица земли. Снесенные дома перерабатывают в бетонную крошку, которую применяют для строительства дорог.

Местные говорят, что работу в городе найти можно, но выбор невелик. В основном люди разбирают завалы, ставят окна и убирают мусор.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе обнаружили еще одно стихийное захоронение мирных жителей.

Также мы писали, что в Мариуполе оккупанты открыли среди руин домов ночной клуб.

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Мариупольросіяни