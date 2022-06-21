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Не бийте по спині і не хапайте за язик: що категорично робити не можна, якщо людина поперхнулася

Фото: Перша допомога при судомах і задушенні (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Коли людина поперхнулася або подавилася їжею, перша реакція - постукати по спині. А дитину з чужорідним тілом перевернути догори ногами. Але такі маніпуляції проводити категорично не можна, можна не просто погіршити ситуацію, але заподіяти шкоду потерпілому.

В МОЗ розвінчали найпопулярніші міфи про надання першої допомоги при таких ситуаціях і розповіли як допомогти.

Міф 1

Якщо людина подавилася їжею, то потрібно сильніше стукнути по спині.

Правда: в ситуації з частковим задушенням, коли людина ще кашляє, може говорити, дихання свистяче - потрібно провокувати кашель. Кашель - це сильний захисний рефлекс, який допоможе звільнитися від зайвого.

Якщо ви будете бити між лопатками людини, який подавилася і знаходиться у вертикальному положенні, то стороннє тіло опуститься ще нижче. Там дихальні шляхи ще вужче і це навпаки призведе до повного задушення людини.

Міф 2

Якщо дитина подавилася, достатньо опустити її головою вниз, ногами вгору і потрусити, поки не вийде сторонній предмет.

Правда: це дуже небезпечно. Такі дії можуть привести до серйозних травм в шийному відділі хребта і навіть до інвалідності.

У разі повного задушення необхідно нахилити дитину вперед і робити ковзаючі удари між лопатками. Якщо це не допомогло, зробити натиски кулаком в області вище пупка - абдомінальні поштовхи.

Цей навик повинен бути відпрацьований до автоматизму на тренінгах.

Міф 3

Під час судом необхідно тримати язик хворого пальцями або металевим предметом, інакше він ризикує вдавитися власним язиком.

Правда: Це може тільки нашкодити. Не потрібно розводити щелепи людини, у якої судоми та тримати йому язика ніякими предметами або пальцями.

Головне - уникнути травмування людини. Тобто, підкласти йому щось м'яке під голову, відсунути небезпечні предмети. Важливо підтримувати людину в безпечному положенні, поки судоми не пройдуть.

Якщо після судом людина знаходиться у свідомості та буде лежати горілиць, то дійсно є небезпека западання язика і порушення прохідності дихальних шляхів.

Саме тоді потрібно перевернути людину в так зване стабільне бічне положення для забезпечення прохідності дихальних шляхів і попередження аспірації блювотними масами.

До речі, раніше ми писали про те, як надати першу допомогу при набряку Квінке - гострої алергічної реакції.

А ще ми розповідали, що потрібно зробити при нудоті та сильній блювоті, якщо поруч немає лікаря.

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