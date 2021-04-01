Безоплатні медпослуги, нові ціни на газ та посилення карантину: що чекає на українців з 1 квітня

Підвищення пенсійного віку

З 1 квітня буде підвищено пенсійний вік для українок, і тепер всі жінки виходитимуть на пенсію в 60 років.

Зауважимо, що жінки з датою народження з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року, мають право вийти на пенсію у віці 59 років і 6 місяців. А всі жінки, які народилися після 1 квітня 1961 року, зможуть вийти на пенсію тільки в 60 років.

Також звернемо увагу, що за законом пенсійний вік для жінок збільшувався поступово - щорічно на 6 місяців. В цьому квітні відбудеться останній етап підвищення.

Скасування обмежень ціни на ринку газу

В Україні з 1 квітня перестануть діяти обмеження ціни на ринку газу на рівні 6,99 гривні за кубометр для побутових споживачів. Такий тарифний ліміт, введений з лютого, вирішили не продовжувати.

Тепер вартість блакитного палива з квітня буде формуватися на ринкових засадах. При цьому в НАК "Нафтогаз Україна" прогнозують, що після переходу на ринкові ціни, цінові пропозиції постачальників будуть значно відрізнятися від сьогоднішніх. У компанії зауважують, що в грудні, наприклад, вони пропонували своїм клієнтам до 40% вигідніші ціни.

Додамо, що Міненерго очікують, що після завершення дії обмежень у квітні ціни на газ не зростуть.

Подорожчання проїзду в поїздах

З 1 квітня в Україні змінюються тарифи на проїзд у поїздах, а також перевезення багажу. Тепер до визначеної у попередньому періоді вартості проїзду пасажирів у загальних, плацкартних, купейних вагонах із 4-місними купе, м'яких вагонах із 2-місними купе (СВ) поїздів внутрішнього сполучення щомісяця, починаючи з 1 квітня 2021 року по 31 грудня 2021 року включно, застосовується коефіцієнт індексації 1,02.

Крім того, запланована індексація на 22% тарифів на перевезення багажу, вантажобагажу та перевезення вагонів порожняком.

Укрпошта підвищить тарифи на доставку пенсій

З 1 квітня, згідно з рішенням Кабміну, встановлюються нові тарифи на оплату послуг Укрпошти, пов'язані з виплатою і доставкою пенсій та грошової допомоги населенню у готівковій формі.

Таким чином, тарифи зростуть в місті з 1,15% до 1,3% від суми виплати, а в селі та селищах міського типу з 2,3% до 2,65%.

Посилення карантину

У Києві вирішили посилити обмежувальні заходи через складну ситуацію з коронавірусом. Строгий карантин діятиме з 5 по 16 квітня, однак пом'якшення в більш ранній термін можливе. У столиці будуть закриті школи і дитячі сади, обмежена робота громадського транспорту, у тому числі й метро - їздити можна буде тільки за спецперепустками. При цьому з 1 квітня у Києві заборонять продуктові ярмарки.

Карантин посилили й у Львові - до 12 квітня. Транспорт переходить в режим спецперевезення. Зупиняється безплатний проїзд усіх пільговиків. Всі дитячі сади переходять у режим чергових груп для дітей, батьки яких працюють. Школярі продовжують дистанційне навчання.

Також посилюють карантин у Полтавській області - більш суворі заборони будуть діяти з 3 по 17 квітня.

Закінчення опалювального сезону

У квітні традиційно закінчується опалювальний сезон, і тепло в будинках з централізованим опаленням відключатимуть в різних містах у різний час - дати визначають на місцях, враховуючи погодні умови.

Першим великим містом, де відключать опалення, стане Дніпро - це заплановано на 1 квітня. У Києві почнуть процес відключення опалення від 5 квітня - на це столиці знадобиться близько п'яти днів. У Харкові опалення планують завершити 15 квітня.

Зазначимо, що в деяких містах вже почали відключати тепло в батареях в денний час доби, але ночами - знову включають.

Оновлена програма медичних гарантій

Нова програма медичних гарантій від Національної служби здоров'я України на 2021 рік запрацює з 1 квітня.

Щоб скористатися безоплатними послугами у пацієнта має бути підписана декларація з сімейним лікарем, і тільки по направленню в установі, у якої є контракт з НСЗУ. Направлення не потрібно в разі звернення до педіатра, гінеколога, стоматолога, психіатра, нарколога, фтизіатра.

Які послуги входять до програми медичних гарантій:

Вакцинація від коронавірусу - безкоштовна і добровільна. Отримати щеплення від COVID-19 можуть громадяни з цільової групи, які попередньо зареєструвалися на укол.

Ведення вагітності в амбулаторних умовах. Безоплатно можна буде отримати наступні послуги:

обстеження і консультації вагітних, спостереження вагітності;

проведення необхідних лабораторних досліджень (аналіз крові, сечі, УЗД);

проведення профілактики, спрямованої на запобігання ускладнень вагітності, післяпологового періоду;

скерування вагітної до стаціонару, надання невідкладної медичної допомоги, виклик бригади;

заняття для членів сім'ї в "Школі відповідального батьківства"

Стоматологічна допомога (крім ортодонтичних процедур і протезування - вони залишаться платним). До переліку безоплатний стоматологічних послуг входить:

первинний огляд пацієнта з оцінкою стану стоматологічного здоров'я;

ургентна стоматологічна допомога дітям і дорослим;

надання планової стоматологічної допомоги дітям (крім ортодонтичних процедур та протезування)

інструментальні дослідження в рамках ургентної стоматологічної допомоги, а також планової стоматологічної допомоги дітям;

організація і проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років;

своєчасне знеболювання на всіх етапах діагностики та лікування.

Мобільні психіатричні бригади надаватимуть допомогу пацієнту вдома. Після того як пацієнт пролікувався в стаціонарі, і вже немає показань для госпіталізації, він може продовжити лікування на амбулаторному рівні.

Хірургія в стаціонарних умовах для дітей і дорослих, а також стаціонарна допомога без проведення хірургічних операцій буде оплачуватися коштом держави. Безоплатно надаватимуть:

допомогу під час гострого інсульту та інфаркту міокарда;

харчування пацієнтів у стаціонарах;

забезпечення ліками та медичними виробами;

консультації з лікарями інших спеціальностей.

Медична допомога під час пологів і допомога новонародженим у складних неонатальних випадках - увійшли до переліку безоплатних послуг. Також не потрібно платити за обстеження (мамографія, бронхоскопія, колоноскопія, цистоскопія).

Лікування онкохворих оплачуватиме держава. Не потрібно платити за: лікування пацієнтів гемодіалізом, хіміотерапевтичне лікування, радіологічне лікування онкозахворювань.

Лікування пацієнтів з ВІЛ входить до переліку безоплатних медпослуг, а також діагностика.

Лікування туберкульозу теж безоплатне.

Також не потрібно платити за реабілітацію хворих, медичну реабілітацію для дітей (від 3 років) і дорослих з ураженням опорно-рухового апарату та нервової системи. У реабілітацію входить знеболення та психологічна допомога.