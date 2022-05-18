Безкоштовні медичні послуги для українців: яку допомогу повинні надати

Всі безкоштовні медичні послуги в Україні надаються по пакету гарантії МОЗ.

Щоб вам надали допомогу в лікувальному закладі безкоштовно, вам потрібно не так вже й багато: бути громадянином України та дізнатися, чи є в тому медичному закладі, куди ви звернулися за допомогою, договір з НСЗУ (Національна служба здоров'я України).

Що входить в гарантований пакет:

Первинна медична допомога: сімейний лікар, терапевт і педіатр

Екстрена медична допомога: догоспітальні послуги

Амбулаторно-поліклінічні послуги: консультації профільних лікарів (лор, гастроентеролог, гінеколог, психіатр, стоматолог). Також сюди входять всілякі види обстежень (лабораторні, інструментальні, функціональні), планова та екстрена (невідкладна) стоматологічна допомога, Малі хірургічні втручання.

Стаціонарна допомога: проведення операцій дорослим і дітям за напрямками - травматологія, отоларингологія, Ортопедія, судинна хірургія, урологія, нейрохірургія, онкологія. А також допомога в режимі стаціонару з не хірургічними (соматичними) захворюваннями: акушерство, кардіологія, алергологія, неврологія, педіатрія, інфекційні хвороби.

Медична реабілітація: допомога пацієнтам із захворюваннями в підгострому і відновних періодах. В цей же пакет потрапляють дорослі та діти від трьох років з ураженнями нервової системи, опорно-рухового апарату, діти, які народилися передчасно або хворі.

Паліативна медична допомога: Догляд та обслуговування невиліковних хворих (підтримка життєдіяльності, консультування, знеболювання, Психологічна допомога пацієнтам та їх сім'ям).

У подвійному розмірі гроші виділяються на такі види допомоги:

Інфаркт міокарда: Діагностика, проведення ангіографії, реканалізація, стентування, катетеризація коронарних артерій серця і відновлення кровотоку по інфаркт-залежної терапії, медикаментозне забезпечення та реабілітація в гострому періоді.

Гострий мозковий інсульт (порушення мозкового обігу): своєчасне діагностування, лікування і рання реабілітація, проведення системної тромболітичної терапії, МСКТ і МРТ.

Пологи: медична допомога при природних пологах і кесаревому розтині (за згодою батьків), проведення первинної реанімації та стабілізація стану новонароджених (при ускладненнях).

Складна Неонатальна допомога: Первинний огляд, інтенсивна терапія, респіраторна підтримка, парентеральне харчування, виходжування новонароджених, проведення та дослідження скринінгів, транспортування дитини виїзною неонатальною бригадою.

Онкоскринінг: раннє виявлення новоутворень. У цей пакет входить мамографія, гістероскопія, бронхоскопія, колоноскопія, цистоскопія, езофагогастродуоденоскопія.

Безкоштовна діагностика раку доступна для тих пацієнтів, які знаходяться в групі ризику.

До початку військових дій в Україні більшість безкоштовних послуг надавалися на підставі направлення сімейного лікаря. Зараз в більшості лікарень вам нададуть допомогу навіть без направлення.