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В Берлине обыскали резиденцию "Нарика": изъяли около полумиллиона долларов и коллекцию элитных хронографов

В Берлине обыскали резиденцию Александра Петровского (dnepr.express)
Автор: Илона Свиридова

Немецкие правоохранители провели обыск в берлинской резиденции Александра Петровского, который ранее через суд добивался запретить называть его криминальным авторитетом по прозвищу "Нарек".

Об этом сообщает Dетектив-Info.

Сообщается, что обыск производился в рамках расследования уголовного дела по обвинениям в адрес Петровского в отмывании средств.

По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено и изъято более 450 тыс. долл., а также коллекцию элитных хронографов.

Согласно рабочей версии немецких следователей, Петровский считается лидером организованной преступной группировки Днепра, специализирующейся на совершении насильственных и экономических преступлений.

В частности, Петровскому приписывают контроль над разветвленной сетью мошеннических call-центров, причастность к процессам незаконной добычи янтаря, нефти и газа, использование коррупционных схем для присвоения государственных ресурсов в Украине, а также видение эмиссара от так называемых "воров в законе" в процессе легализации, полученных преступным путем.

Известно, что на момент совершения обыска правоохранителям не удалось встретить Петровского лично.

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