Берегитесь соблазнов и встречайте счастье: астролог дала важные советы на всю неделю

9 июня - день Луны без курса

"Не рекомендуется голодать, активируются процессы омоложения организма. С 15:06 до 17:55 по киевскому времени ночное светило будет без курса. Такое положение приравнивается к действию ретроградного Меркурия", - рассказала Соловьева.

"Считается, что когда Луна находится в состоянии без курса, обычный ход дел нарушается, делается неправильный выбор, действия не приносят желаемого результата, человека охватывают растерянность, невнимательность и напрасные иллюзии", - предупредила она.

Поэтому не стоит

начинать что-то важное

принимать серьезные решения

что-то менять

тратить много денег

обращаться за помощью (могут отказать, пообещать, но не дать или дать не то, что надо)

доверять идеям и предложениям, которые появились в это время (они окажутся бесперспективными).

10 июня - день "большого счастья" Юпитера

Благоприятное время для новых дел и принятия важных решений, посещения парикмахерской, проведения переговоров и заключения крупных сделок, начала дальних путешествий, оформления на новую работу, новых знакомств.

Также наступает удачный день для тех, кто имеет предпринимательские способности, коммерческую жилку, организаторский талант, умение зарабатывать деньги.

"10 июня Юпитер, планета "большого счастья", широких горизонтов, богатых возможностей, путешествий, юриспруденции, законотворчества, образования, науки и всего иностранного, делает ингрессию в знак Рак", - рассказала астролог.

11 июня - кризисный день и Полнолуние

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской, дорогостоящих покупок, разводов. Лучше на этот день не планировать важные переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, сдачу экзаменов, проведение необходимых платежей, выяснение отношений с соседями", - предупредила эксперт.

По ее словам, наступает кризисный и стрессовый для организма период соблазнов и эмоционального напряжения. А в 10:44 по киевскому времени состоится точная фаза Полнолуния.

"Женщины чувствуют Полнолуние острее мужчин. Не поддавайтесь эмоциям и не перегружайте нервную систему. Нельзя поддаваться внушению, провокациям, лениться. Воздержитесь от сексуальных практик", - рассказала Соловьева.

"Необходимо обуздать страсти и желания, собраться с духом, укреплять самодисциплину. Терпение и миролюбие - основной девиз дня. Завершайте начатые ранее дела, подводите итоги, возвращайте долги, выполняйте тяжелую работу. Полезны голодание или диета", - также советует она.

12 июня - день рисков

Как отметила эксперт, это тоже критический день. Выполняйте всю черновую работу, занимайтесь спортом, можно соблюдать пост.

"Лучше не начинать новые дела, связанные с бизнесом, юриспруденцией, путешествиями, образованием, наукой и всем, что имеет отношение ко всему иностранному: языку, зарубежным отношениям, международному сотрудничеству", - советует астролог.

13 июня - день вещих снов

Неудачное время для новых дел и решений, операций, дальних путешествий, различных авантюр. Но появляется идеальная возможность чтобы насладиться тем, что вам больше всего нравится: любимая музыка, кино, театр, изобразительный музей, выставки, показ мод, антикварный магазин, ювелирные украшения, спа-салон, желанные десерты и приятное общество.

"Уделите время любому творчеству. Полезны коллективные обсуждения вопросов, деловые встречи. День способствует гармонизации отношений с окружающими. Уделите время семье, детям, домашним вопросам. Можно увидеть вещие сны. Приветствуются романтические сюрпризы: подготовьте небольшой подарок для вашей любимой половинки, чтобы сделать финал этой недели ярким и приятным", - пояснила Соловьева.

14 июня - день итогов

В этот день стоит воздержаться от ценных покупок, оформления сделок. Возможны посещения парикмахерской.

"Окружающая действительность отразит вашу сущность: все, что будет сказано о вас, правда. Избегайте употребления алкоголя и курения. Подводите итоги, завершайте текущие дела, возвращайте долги. Полезны голодание, массаж, косметологические процедуры, физические нагрузки. Период посвящен имущественным делам, деньгам, помощи другим. Мужчины должны сделать подарки женщинам", - подчеркнула астролог.

15 июня - опасный день

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской. Не заключайте брак, не оформляйте сделки, не занимайте деньги и не давайте в долг сами. Осторожно с новыми идеями и знакомствами", - предупредила Соловьева.

"Есть опасность не только попасть в чужую паутину, но и подчинить себе других людей. В этот период необходимо проанализировать свои мысли и поступки, избавиться от гордыни, лжи, гнева, зависти и иллюзорных фантазий. Необходимо очистить себя и свое жилье. Воздержитесь от сексуальных контактов", - добавила она.