Біля берегів Криму знайшли теплохід з тисячами тел: з'явилися несподівані деталі

На дні Чорного моря, біля берегів окупованого Росією Криму знайшли легендарний теплохід "Вірменія", який затонув 79 років тому. Судно пішло на дно після того, як 7 листопада 1941 року по ньому вдарила німецька авіація. Корабель виявили в 15 милях від південного узбережжя Криму.

Всього на борту було від 6 до 10 тисяч біженців і поранених. Трагедія з теплоходом визнана однією з наймасштабніших у світі.

Знахідку прокоментував виконавчий директор Центру підводних досліджень РГО Сергій Фокін, він повідомив, що судно відразу ж упізнали. По-перше, за розміром і формою, а по-друге — на носі судна знайшли дзвін з назвою теплохода.

"Обводи корпусу абсолютно не пошкоджені, тому торпедна атака виключається, і при цьому її верхня частина і надбудови дуже сильно зруйновані; і один з перших проходів повз "Вірменії", коли ми знайшли машинний телеграф, лежить в носі, який по-доброму швартовочний, на ходовому містку, зробили припущення, що він сильно зруйнований, а такі руйнування характерні для бомбардувань з повітря", - розповів Фокін

У Чорному морі знайшли затонулий теплохід "Вірменія" (YouTube)

За словами фахівців, місткість корабля була 900 осіб, але в момент аварії на борту перебувало в рази більше людей.

Кримчани намагалися будь-якою ціною потрапити на борт, через те, що німці перебували на березі, на відстані кількох кілометрів.

Вранці 7 листопада 1941 судно прямувало в бік Кавказу, але це виявився останній рейс.

Через кілька годин його атакували з повітря і теплохід повністю пішов під воду всього за чотири хвилини.

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