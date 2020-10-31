Білі чи темні? Дієтолог розвіяв найпопулярніший міф про яйця

Дієтолог спростував популярний міф про яйця (Фото: freepik.com)

Фахівець спростував деякі помилкові факти про курячі яйця

Людство вже багато років мучить питання про те, які яйця більш корисні – білі або темні. Цьому питанню присвячено багато досліджень і вчені намагаються знайти відповідь.

Дієтолог Айтор Санчес з Іспанії дав відповідь на це питання і розвіяв найпопулярніші міфи про курячі яйця. Він зазначив, що колір яйця не має ніякого значення, коли мова йде про поживні властивості цього продукту, пише видання La Vanguardia.

"Колір залежить від тих пігментів, які яйцю передасть курка, а вони багато в чому залежать від породи", - пояснив фахівець.

Він додав, що за зовнішнім виглядом яйця неможливо визначити його свіжість чи є в ньому сальмонела. Здорові та свіжі яйця та несвіжі виглядають абсолютно однаково і немає різниці в кольорі шкаралупи.

Крім того, дієтолог розповів, що не можна поміщати яйце в дезінфекційний засіб, оскільки шкаралупа пориста і може легко пропустити хімічну речовину.

"Мити яйця можна тільки в тому випадку, якщо ви збираєтеся їх тут же приготувати. Заздалегідь цього робити не потрібно", - попередив фахівець і порадив зберігати яйця в холодильнику, по можливості вдалині від інших продуктів. А ось вживати їх потрібно тільки після термічної обробки, через те, що сирі яйця підвищують ризик отримати серйозні захворювання.

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