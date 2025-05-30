У Беллы и Джиджи Хадид появилась сводная сестра: кто она и как выглядит (фото)

Сестры Хадид удивили невероятной новостью. Оказывается, у них есть сводная сестра.

Что известно о девушке и как она выглядит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail .

Что известно о сводной сестре

Девушку зовут Айдан Никс. Она родилась и выросла в Орландо, штат Флорида. Ей 23 года.

Она была отличницей и чирлидершей, увлекалась французским языком и модой. Недавно закончила Парсонскую школу дизайна в Нью-Йорке.

Несмотря на богатую жизнь, летом подрабатывала доставкой пиццы Domino's. После школы переехала на Манхэттен, чтобы строить карьеру в модной индустрии.

Айдан Никс (фото: instagram.com/toospoiled)

Как Белла и Джиджи Хадид узнали о сестре

Отец супермоделей, миллионер и бизнесмен Мухаммед Хадид, в свое время имел кратковременный роман. В результате у него родилась еще одна дочь.

"Более 20 лет назад наш отец, находясь одиноким, имел короткий роман, который привел к беременности", - сообщило семейство.

Айдан и ее связь со звездной семьей оставалась в тайне более двух десятков лет. Она росла в семье с мамой и мужем, который стал для нее отцом.

В 19 лет после внезапной смерти папы девушка решила из любопытства сделать генетический тест - так она узнала о связи с Хадид.

Мухамед Хадид с маленькой Джиджи (фото: instagram.com/gigihadid)

Девушки впервые встретились с сестрой в конце 2023 года. С тех пор они стали ближе. Теперь следят друг за другом в соцсетях и проводят время вместе.

"Мы приняли Айдан с распростертыми объятиями. Она проводила время со всеми нами, включая нашего папу. Мы ценим это неожиданное и прекрасное пополнение в нашей семье", - сообщили они в совместном заявлении.

Белла и Джиджи Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)

Девушек ранее уже видели вместе, в частности во время вечеринок в Нью-Йорке и отдыха на пляже.

Сестры также отметили, что Айдан пока не ищет славы. Вместе с семьей она ценит приватность.

"Мы искренне просим всех также придерживаться этого и уважать ее желание и право оставаться анонимной, пока она продолжает жить своей жизнью молодой женщины в Нью-Йорке", - отметили супермодели.

Что известно о семье Хадид

Одну из самых известных семей в мире моды возглавляет американский застройщик Мухаммед Хадид. Он был женат дважды. От первого брака с Мэри Батлер имеет двух дочерей - Алану и Мариэль. Они ведут частную жизнь.

Во втором браке с моделью Иоландой Ван ден Херик у него появилось трое детей - знаменитые модели Белла и Джиджи, а также сын Анвар. И теперь, как стало известно, есть еще одна дочь.